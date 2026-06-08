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Старший внук Елизаветы II женился на медсестре: как прошла свадьба Питера Филлипса 0 257

Lifenews
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старший внук Елизаветы II женился на медсестре: как прошла свадьба Питера Филлипса

Старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс связал себя узами брака с медсестрой Харриет Сперлинг. Скромная, но элегантная церемония прошла в английской глубинке и собрала представителей британской королевской семьи.

48-летний Питер Филлипс, старший внук покойной королевы Елизаветы II и племянник короля Карла III, женился на своей избраннице Харриет Сперлинг. Торжественная церемония венчания состоялась в старинной церкви Всех Святых в деревне Кембл в графстве Глостершир.

Место для свадьбы было выбрано не случайно. Кембл находится всего в нескольких минутах езды от поместья Гэткомб-Парк, принадлежащего принцессе Анне, где проживает и сам Питер Филлипс. Небольшая сельская церковь рассчитана примерно на 80 гостей, что позволило провести церемонию в камерной и уютной атмосфере.

Особое внимание гостей и прессы привлекла невеста. Харриет Сперлинг выбрала классическое белое свадебное платье с кружевной отделкой и длинной фатой. Наряд состоял из нескольких элементов: платья-футляра с квадратным вырезом, кружевного жакета и эффектного трехметрового шлейфа.

Для создания платья использовалось знаменитое ноттингемское кружево, украшенное орнаментом из луговых цветов. Образ дополнила роскошная бриллиантовая тиара, предоставленная ювелирным домом Pragnell. Это украшение уже использовалось на некоторых значимых событиях британской монархии, включая коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы II.

Ранее именно специалисты Pragnell создали дизайн помолвочного кольца, которое Питер преподнес своей возлюбленной.

На свадьбе присутствовали многие представители королевской семьи, включая принца Уильяма, принцессу Кейт, короля Карла III и королеву Камиллу. Однако монарх и его супруга не стали задерживаться на праздничном приеме и вскоре после церемонии отправились на традиционные скачки Эпсом Дерби в графстве Суррей.

История знакомства молодоженов началась на одном из теннисных турниров. О своей помолвке пара объявила в августе прошлого года и решила не откладывать свадьбу.

Харриет Сперлинг не принадлежит к аристократическим кругам. Она работает педиатрической медсестрой и посвятила свою карьеру помощи детям. Кроме того, Харриет воспитывает 13-летнюю дочь Джорджину от предыдущего брака.

Питер Филлипс также ранее был женат. Несмотря на принадлежность к королевской семье, он никогда не имел титула и ведет сравнительно непубличный образ жизни по сравнению с другими членами монархии.

Свадьба Питера Филлипса и Харриет Сперлинг стала одним из самых теплых семейных событий британской королевской семьи в этом году. История любви представителя знаменитой династии и обычной медсестры вновь показала, что для счастья происхождение и титулы далеко не всегда имеют решающее значение.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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