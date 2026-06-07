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Алла Пугачева: «Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы» 0 145

Lifenews
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неунывающая Примадонна.

Пожилая киприотка не дошла до концерта украинского друга.

Украинский русскоязычный певец Андрей Данилко (52), выступающий в образе Верки Сердючки, прилетел на Кипр. Артист дал концерт в Лимасоле. Оценить шоу коллеги в гордом одиночестве пришел Максим Галкин (49). Его жена Алла Пугачева (77) отказалась идти на выступление украинского музыканта.

Максим Галкин без Аллы Пугачевой появился на шоу Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, на Кипре.

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Галкин вел себя тихо. "Иноагент" сидел за отдельным столиком. Похоже, Сердючка его мало интересовала. Большую часть времени юморист что-то тревожно изучал в своем телефоне и даже не смотрел на сцену.

Примадонна отказалась сопровождать мужа-иноагента на мероприятие, которое прошло в местной винодельне. Вероятно, Алла Борисовна не захотела провоцировать злопыхателей на лишние сплетни, которые наверняка бы поползли бы после ее встречи с украинским певцом. Или же просто плохо себя чувствует.

О том, что у певицы начались серьезные проблемы со здоровьем, было известно давно. Сейчас ее пятый муж старается как можно больше времени проводить дома. Недавно Галкин вернулся с гастролей по США.

У Пугачевой болят ноги. "Да! Я старая. И ничего с этим поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Уже ложишься и думаешь: «Проснуться бы». Встаешь, думаешь: «Так, надо посидеть, чтоб голова не закружилась, а то встанешь - упадешь еще». Мне главное, чтобы стенты мои не выпали, чтобы ножки мои ходили", - говорила Алла Борисовна.

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#звезды #Алла Пугачева #музыка #личности #Максим Галкин #здоровье
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