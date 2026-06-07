С наступлением летнего сезона все отправляются на природу, однако многим этот отдых портят нападения насекомых, а также страх не только перед их укусами, но и перед вызываемыми ими заболеваниями. Как климатические изменения и погодные условия влияют на нападения насекомых на людей и как от них защититься?

В Латвии под влиянием климатических изменений (более теплых зим и более раннего наступления весны) насекомые — особенно клещи и комары — начали проявлять активность раньше и остаются активными дольше.

Ожидается высокая активность комаров

Считается, что в Латвии известно около 50 видов комаров. Именно в теплую погоду, когда температура и влажность являются подходящими, эти виды способны размножаться в огромных количествах. Тепло и влажность способствуют распространению комаров, и во многих местах они уже стали серьезной помехой.

Следует подчеркнуть — именно помехой, поскольку, в отличие от клещей, комары в наших широтах пока не являются переносчиками опасных заболеваний.

Долгосрочно прогнозировать, сколько комаров будет в Латвии этим летом, сложно, однако энтомологи ориентируются на два главных фактора: влажность и тепло в весенние месяцы. Если весна холодная и зима была долгой, это обычно задерживает развитие первых поколений комаров.

Для размножения комарам необходима стоячая вода. Если весенний паводок был выраженным, а затем последовали теплые дожди, заполнившие лужи и канавы, численность комаров может резко возрасти. Даже если весна проходит спокойно, внезапные летние ливни, как это было, например, в конце июля 2024 года, способны вызвать локальный «комариный апокалипсис». Если наступит продолжительная засуха, количество комаров в городах и на открытых территориях значительно сократится, поскольку пересохнут места обитания личинок.

Прогнозы на этот год показывают, что лето 2026 года в Латвии будет жарким и динамичным, что может создать благоприятные условия для массового развития комаров. Синоптики предупреждают, что 2026 год может стать одним из самых жарких в истории, а наиболее активно комары размножаются именно в таких тропических условиях.

С учетом прогнозируемых летних дождей этим летом в Латвии ожидается высокая активность комаров, особенно после первых сильных июньских и июльских гроз.

Нашествие лугового клеща

Глобальное потепление способствовало и распространению клещей. Директор Института безопасности труда и экологического здоровья Рижского университета Страдиня, профессор Ивар Ванадзиньш, говорит: «Это происходит медленно и постепенно, но совершенно определенно. Например, клещи.

Появился новый вид — так называемый луговой клещ. Он является переносчиком заболеваний в значительно большей степени, чем те клещи, которые были широко распространены у нас до сих пор. Повышение температуры всего на один-два градуса — и они приходят к нам, а вместе с ними значительно больше случаев клещевого энцефалита и болезни Лайма. На практике это теперь практически неизбежно».

Данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) показывают, что распространенность заболеваний, переносимых клещами (клещевой энцефалит и болезнь Лайма), остается высокой и увеличилась в последние годы.

В 2025 году было зарегистрировано 186 случаев клещевого энцефалита — на 20 больше, чем годом ранее, а также 539 случаев болезни Лайма, что является существенным ростом по сравнению с 2024 годом, когда таких случаев было только 359.

Поэтому эпидемиологи настоятельно рекомендуют вакцинироваться против клещевого энцефалита. Клещи становятся активными при температуре воздуха выше +3...+5 градусов, и период их активности в этом году может продлиться до поздней осени.

Помимо вакцинации, SPKC призывает соблюдать меры предосторожности — выбирать светлую закрытую одежду, использовать репелленты, а после пребывания на природе тщательно осматривать тело и одежду. Особое внимание следует уделять детям.