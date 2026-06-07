На фоне большой войны в Черновицкой области случился скандал из-за мобилизации некоего мужчины 1997 года рождения с немецким паспортом. Депутат Рады Георгий Мазурашу, выступивший в его защиту, заявил, что речь идёт об уроженце этих мест, то есть Буковины. Он приехал в Украину навестить родственников. Якобы ещё в 2017 году ему прекратили по его ходатайству украинское гражданство. И вот гражданин Германии мобилизован и рискует оказаться на фронте… Имя мобилизованного в армию не называется.

Не на шутку озабоченный судьбой немецкого гражданина Мазурашу сообщил об этом в видеообращении и позже опубликовал фото справки из посольства Украины в Германии о прекращении гражданства Украины. По словам этого депутата, документ подтверждает, что мужчина — гражданин Германии, а украинское гражданство ему прекратили еще указом президента Украины 25 ноября 2017 года.

Сейчас, как утверждает Мазурашу, мужчина находится в учебном центре. Депутат также заявил, что о ситуации уже известно посольству Германии в Киеве. Сам Мазурашу является, кстати, главной межфракционного депутатского объединения под названием "Поиск Царства Божьего и правды его". И входит в президентскую фракцию.

Есть и другая сторона. Черновицкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) утверждает, что действовал законно. В ТЦК и СП заявили, что, по данным государственных реестров и информации Черновицкого отдела Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ), мужчина — гражданин Украины.

В ответе миграционной службы в ТЦК и СП говорится, что он получал паспорт гражданина Украины в 2013 году. Заявление о выдаче паспорта находится в архиве, поскольку мужчина выехал за границу на постоянное место жительства. Данных о прекращении гражданства в этом ответе нет.

“Правом на отсрочку не пользовался. Военно-врачебной комиссией был признан пригодным и направлен для прохождения военной службы в одну из воинских частей. Справку о прекращении гражданства на время призыва на военную службу не предоставлял”, — заявили в Черновицком областном ТЦК и СП. А экспрессивный Мазурашу назвал работников ТЦК и СП «помощниками рашистских агрессоров в украинской форме».

Все это делает историю юридически туманной. Если гражданство Украины не прекратилось, наличие немецкого паспорта само по себе не освобождает от украинских обязанностей. В отношениях с Украиной он всё равно считается гражданином Украины.

Ну а вдруг гражданство действительно прекратилось указом президента. Тогда у ТЦК и СП не было бы оснований мобилизовать его как украинского гражданина.

Комментаторы предполагают, что мужчина мог стать жертвой недобросовестных посредников. Те не довели до логического конца процедуру лишения гражданства. Но это только гипотеза.

Публичных комментариев посольства Германии по этому случаю на момент публикации не было.

Иностранцы и лица без гражданства, которые проживают в Украине, не подлежат обязательной мобилизации. Согласно украинскому законодательству, призыву по мобилизации подлежат только граждане Украины.

В то же время иностранцы могут добровольно присоединиться к защите государства. И проходить службу в рядах Вооруженных Сил Украины по контракту. Для этого необходимо заключить соответствующее соглашение и пройти установленные процедуры отбора.

После подписания контракта иностранные военнослужащие получают статус законных временных резидентов Украины на весь период службы. Сведения об этом вносятся в их военные документы.

И еще раз отметим, что иная ситуация у граждан Украины, которые имеют двойное гражданство. Несмотря на наличие паспорта другого государства, они подлежат мобилизации на общих основаниях как граждане Украины.