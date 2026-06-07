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Латвийские фермеры рассчитывают на роботов и индусов 0 48

Бизнес
Дата публикации: 07.06.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Индусы собирают клубнику

В материале Латвийского радио рассказывается, что хозяйствам всё труднее находить людей для сезонных работ, в том числе для сбора ягод. Фермеры считают, что частично проблему можно решить с помощью автоматизации и более понятных правил привлечения работников из‑за рубежа.

В материале Латвийского радио рассказывается, что хозяйствам всё труднее находить людей для сезонных работ, в том числе для сбора ягод. Фермеры считают, что частично проблему можно решить с помощью автоматизации и более понятных правил привлечения работников из‑за рубежа.

Руководитель ягодного хозяйства Very Berry Гундега Саушкина пояснила, что особенно остро нехватка работников ощущается во второй половине августа, когда школьники, студенты и учителя, подрабатывавшие летом, возвращаются к учёбе. В прошлом году хозяйство привлекало сезонных работников из Индии, которых передали два других латвийских предприятия после окончания сбора черники. По её словам, это помогло закрыть потребность в людях во время сбора клюквы, где часть работ всё ещё приходится выполнять вручную.

Всего в прошлом сезоне в хозяйстве работали 130 сезонных сотрудников, из них 15 были иностранцами. Саушкина подчёркивает, что речь идёт именно о временных работниках, которые приезжают на сезон и затем уезжают, а не остаются жить в Латвии. В этом году предприятие расширило ягодные туннели, поэтому объёмы производства и потребность в работниках вырастут. При этом попытки привлечь местных жителей через объявления и онлайн-встречи с жителями Латгалии дали минимальный результат — откликнулись лишь два человека.

По мнению Саушкиной, Латвии не хватает чёткой иммиграционной политики: бизнесу нужны понятные правила — из каких стран можно приглашать работников, сколько их может быть, требуется ли знание языка и какие условия действуют для сезонной занятости.

Похожую позицию высказала и руководитель черничного хозяйства Arosa-R Мара Рудзате. Она считает, что без иностранных сезонных работников отрасли не обойтись: её хозяйство уже много лет нанимает украинцев, а в этом году планирует привлекать и работников из Индии. Рудзате подчёркивает, что выращивание ягод по‑прежнему требует большого объёма ручного труда, а вопросы привлечения рабочей силы должны решаться на государственном уровне. По её словам, если страна хочет сохранить местное производство фруктов, ягод и овощей, необходимо создать работающие и понятные правила для сезонной занятости иностранцев.

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#сельское хозяйство #трудовая миграция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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