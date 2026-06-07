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Врач-кардиолог рассказала, чем полезно безалкогольное пиво и кому оно может навредить 0 78

Люблю!
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пиво.

Безалкогольное пиво все чаще называют полезной альтернативой обычному алкоголю и даже сравнивают со спортивными напитками. Однако врачи предупреждают: несмотря на ряд преимуществ, этот напиток нельзя считать полностью безопасным и употреблять без ограничений.

Безалкогольное пиво давно перестало восприниматься исключительно как замена традиционному пиву. Некоторые исследования показывают, что такой напиток действительно может обладать полезными свойствами. Однако специалисты напоминают: польза зависит от количества, образа жизни и состояния здоровья человека.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ирина Васильева рассказала в своем телеграм-канале, какие преимущества может давать безалкогольное пиво и почему не стоит забывать о его недостатках.

Может помочь после тренировки

По словам специалиста, безалкогольное пиво по своему составу во многом напоминает спортивные изотоники.

Концентрация растворенных веществ в нем близка к плазме крови, а содержащиеся электролиты и углеводы помогают восстанавливать водно-солевой баланс после физических нагрузок.

Кардиолог ссылается на исследование, в котором ученые сравнивали влияние обычной воды, алкогольного и безалкогольного пива на спортсменов. Лучшие результаты по поддержанию уровня электролитов показало именно безалкогольное пиво.

Кроме того, в отличие от алкогольного аналога, оно не способствует обезвоживанию организма.

Источник витаминов группы В

В процессе производства в напитке сохраняется часть водорастворимых витаминов.

Исследования показали, что безалкогольное пиво содержит биодоступные витамины группы В, в том числе биотин, фолаты и пантотеновую кислоту.

Хотя напиток не может заменить полноценное питание, он способен стать дополнительным источником некоторых полезных веществ.

Польза для кишечника

Еще одним преимуществом считаются содержащиеся в солоде и хмеле полифенолы.

Эти вещества обладают пребиотическими свойствами и способствуют росту полезных бактерий кишечника.

Исследования показывают, что полифенолы помогают увеличивать разнообразие кишечного микробиома и поддерживать здоровье кишечного барьера.

Есть и недостатки

Несмотря на положительные свойства, безалкогольное пиво нельзя считать идеальным напитком.

В нем содержатся углеводы, а также достаточно высокий гликемический индекс. Поэтому людям с избыточным весом, нарушениями углеводного обмена или малоподвижным образом жизни следует употреблять его умеренно.

Кроме того, диетолог Елена Парецкая напоминает, что полностью безалкогольным такой напиток назвать нельзя.

В большинстве сортов содержится небольшое количество этанола — обычно до 0,5%. Для сравнения, примерно столько же алкоголя может содержаться в кефире.

Сама по себе калорийность безалкогольного пива относительно невысока, однако проблемы часто возникают из-за сопутствующих закусок. Чипсы, снеки, жирная и соленая пища значительно увеличивают общую калорийность рациона.

Иллюзия безопасности

Психиатр-нарколог Марина Калюжная считает одной из главных опасностей безалкогольного пива формирование ложного ощущения безопасности.

Человек воспринимает напиток как полностью безвредный и может выпивать значительно больше, чем планировал. В результате употребление становится регулярным и бесконтрольным.

Специалист подчеркивает, что даже небольшое количество этанола при чрезмерном употреблении не приносит организму пользы.

Безалкогольное пиво действительно может обладать некоторыми полезными свойствами: помогать восстановлению после физических нагрузок, служить дополнительным источником витаминов группы В и поддерживать здоровье кишечника. Однако считать его полностью безвредным напитком не стоит. Из-за содержания углеводов, остаточного алкоголя и риска чрезмерного употребления безалкогольное пиво лучше рассматривать как редкую альтернативу обычному пиву, а не как напиток для ежедневного употребления.

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#медицина #спорт #пиво #витамины #углеводы #алкоголизм #здоровый образ жизни #кардиология #кишечник #психология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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