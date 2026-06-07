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Борьба за здоровье и крах семьи: Шэрон Стоун поделилась личной историей 0 119

Люблю!
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Борьба за здоровье и крах семьи: Шэрон Стоун поделилась личной историей

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о драматичном эпизоде из своей жизни, который поставил точку в ее втором браке. По словам звезды, именно реакция супруга на рекомендации врачей во время обследования на рак заставила ее понять, что их отношениям пришел конец.

68-летняя Шэрон Стоун сделала неожиданное признание в подкасте The Person Who Believed in Me. Актриса вспомнила события начала 2000-х годов, когда врачи обнаружили у нее крупную опухоль молочной железы.

По словам Стоун, новообразование было настолько большим, что его уже можно было заметить внешне.

«Одна из опухолей была больше, чем вся моя левая грудь», — рассказала актриса.

После обследования медики всерьез опасались онкологического заболевания и рекомендовали радикальное лечение.

«Врач приехал ко мне домой и сказал: „Послушайте, мы считаем, что вам следует сделать двустороннюю мастэктомию. Это очень серьезно. Обычно, когда опухоли достигают такой стадии, мы еще до операции предполагаем, что речь идет о раке“», — вспоминает Стоун.

Однако реакция ее тогдашнего мужа, журналиста Фила Бронштейна, стала для нее настоящим потрясением.

По словам актрисы, супруг резко отверг предложение врачей.

«Он сказал: „Это смешно“, — и вышел из комнаты», — рассказала звезда.

Позже Бронштейн продолжал выражать возмущение по поводу рекомендаций медиков. Хотя в итоге выяснилось, что опухоль оказалась доброкачественной и удалять грудь не потребовалось, отношения супругов уже невозможно было спасти.

«Это был конец брака. Именно тогда я поняла, что все кончено», — призналась Стоун.

Два брака и долгий путь к материнству

Впервые Шэрон Стоун вышла замуж в 1984 году за продюсера Michael Greenburg. Этот союз продлился шесть лет.

Вторым мужем актрисы стал журналист Фил Бронштейн. Их брак просуществовал около пяти лет. После развода бывшие супруги называли причиной расставания непримиримые разногласия.

Во время совместной жизни Стоун и Бронштейн усыновили сына Роэна. После развода мальчик остался жить с отцом.

Актриса неоднократно рассказывала, что мечтала стать матерью. Однако путь к этому оказался непростым: за годы попыток выносить ребенка она пережила девять выкидышей.

Позже Стоун усыновила еще двоих мальчиков — Лэрда Вонна и Куинна Келли.

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Шэрон Стоун с сыном.

Откровенные признания звезды

В последние годы актриса все чаще делится подробностями личной жизни и рассказывает о тяжелых испытаниях, через которые ей пришлось пройти.

Ранее звезда уже говорила о серьезных проблемах со здоровьем, сложных отношениях в прошлом и борьбе за право самостоятельно принимать решения, касающиеся собственного тела и будущего.

История Шэрон Стоун показывает, насколько серьезные жизненные испытания могут изменить отношения между людьми. Несмотря на тяжелые диагнозы, личные потери и непростые решения, актриса сумела сохранить карьеру, создать большую семью и продолжает открыто говорить о событиях, которые оказали влияние на ее судьбу.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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