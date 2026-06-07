Даже качественное мясо после приготовления иногда получается сухим и жестким. Особенно часто это случается с говядиной, свининой или домашней птицей. Однако опытные кулинары уверяют: сделать мясо нежным и сочным поможет простой ингредиент, который найдется практически в любом магазине.

Многие хозяйки используют сложные маринады, специи и различные кулинарные хитрости, чтобы добиться идеальной текстуры мяса. Однако существует более простой способ, который позволяет заметно улучшить результат без лишних затрат.

Какой фрукт способен сделать мясо мягче

Главным помощником в мариновании может стать киви. Этот фрукт содержит природный фермент актинидин, который расщепляет белковые волокна мяса и делает их более мягкими.

Благодаря этому даже достаточно жесткие куски после приготовления становятся нежными и сочными.

Для маринада достаточно очистить один-два плода киви, измельчить их до состояния пюре и равномерно распределить по поверхности мяса. Уже через 30–60 минут ферменты начинают активно воздействовать на волокна, улучшая их структуру.

Важно не передержать

Несмотря на эффективность метода, использовать киви следует осторожно. Если оставить мясо в таком маринаде слишком долго, оно может стать чрезмерно рыхлым и потерять естественную текстуру.

Специалисты рекомендуют соблюдать следующие сроки маринования:

курица — около 20 минут;

свинина — до 1 часа;

говядина — до 2 часов в зависимости от толщины куска.

Перед жаркой, запеканием или приготовлением на гриле остатки фруктового пюре желательно удалить бумажным полотенцем или слегка смыть водой.

Почему киви работает лучше многих маринадов

Традиционно для размягчения мяса часто используют уксусные маринады. Однако повара отмечают, что избыток кислоты способен пересушивать мясные волокна и делать готовое блюдо менее сочным.

Киви действует гораздо мягче. Фрукт не высушивает мясо, а воздействует непосредственно на белковые структуры, благодаря чему готовое блюдо сохраняет сочность, аромат и естественный вкус.

Кроме того, вкус самого киви практически не ощущается после приготовления, поэтому мясо сохраняет свои натуральные вкусовые качества.

Если хочется приготовить по-настоящему нежное и сочное мясо, не обязательно использовать сложные маринады. Обычный киви способен значительно улучшить текстуру продукта благодаря натуральным ферментам. Главное — соблюдать время маринования, чтобы мясо получилось мягким, но сохранило свою структуру и вкус.