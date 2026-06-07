Пользовательница Aggy опубликовала фотографию блюда из больницы и обратилась к Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca с вопросом: «Это действительно выглядит как еда для людей? Своей собаке я готовлю более качественную пищу». При этом она призналась, что даже не может понять, что изображено на тарелке — суп это или второе блюдо.

Публикация вызвала множество комментариев.

Юрис недоумевал: «В чём вообще идея этого блюда? Это суп? Неудавшееся второе? Что это такое?» Томс поинтересовался: «Вода хотя бы была тёплой?» Cappy предположил, что это результат закупки по принципу самой низкой цены, и заметил, что в тюрьмах, вероятно, кормят лучше. Анита призналась, что боится попасть в больницу именно из-за такого питания: «Понимаю, что это не ресторан, но выглядит ужасно». Пользователь The задался вопросом: «Это гречка в воде?» Инга пошутила, что блюдо похоже на еду, которую кто-то уже однажды съел.