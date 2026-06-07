Кредиторы и взыскатели долгов должны обеспечивать, чтобы информация о задолженности не попадала в распоряжение посторонних лиц, а при попытках связаться с должником не следует использовать такие каналы, как место работы, социальные сети или родственники должника, поясняет Государственная инспекция данных (DVI).

Ведомство получило обращения о случаях, когда кредитор или компания по внесудебному взысканию долгов прямо или косвенно раскрывали информацию о долговых обязательствах человека, например его работодателю или членам семьи.

В DVI подчёркивают, что кредитор или взыскатель обязан обеспечивать конфиденциальность персональных данных и не допускать необоснованного раскрытия информации третьим лицам. Также он обязан удостовериться, что информация о долге направляется только при необходимости и в соответствии с требованиями законодательства.

Например, соблюдение конфиденциальности не означает, что кредитор может отправить на место работы должника конверт с крупной надписью «Взыскание долга Яниса Берзиньша», надеясь, что его по дороге не прочитает половина офиса, отмечает инспекция.

Как поясняет DVI, кредитор или взыскатель связывается с должником, используя контактные данные, указанные в договоре. Если таким образом связаться не удаётся, допускается использование и других каналов связи.

При этом инспекция подчёркивает, что кредитор и взыскатель не имеют права без согласия должника раскрывать информацию о нём третьим лицам. Как оператор данных, они обязаны обеспечивать конфиденциальность персональных данных и принимать соответствующие технические и организационные меры для предотвращения несанкционированного раскрытия информации. Поэтому кредитор вправе направить уведомление на место работы человека только при соблюдении требований закона.

В свою очередь, у работодателя нет законных оснований осуществлять дополнительную обработку персональных данных, передавая такую корреспонденцию работнику, если это не предусмотрено внутренним порядком учреждения. Если передать такое отправление адресату в соответствии с установленными правилами невозможно, его следует вернуть отправителю либо уведомить, что письмо получено ошибочно и будет уничтожено. Работодатель не имеет оснований хранить такую корреспонденцию в своей документации или иных документах, подчёркивает инспекция.

Также DVI разъясняет, что без согласия человека нельзя сообщать информацию о его предполагаемой задолженности членам семьи, родственникам или другим лицам, если для этого нет законного основания. Такое основание может существовать, если соответствующее лицо является созаёмщиком, поручителем либо другим лицом, имеющим право на получение такой информации в соответствии с законодательством.

Инспекция подчёркивает, что кредиторы и взыскатели должны обеспечить, чтобы сведения о долге не становились известны посторонним. Человек не должен узнавать о своей возможной задолженности от коллег, родственников или других людей из-за ненадлежащей коммуникации. Если должник недоступен, другую контактную информацию следует получать законным путём через официальные учреждения, а для связи не следует использовать место работы, социальные сети или близких родственников должника.

В DVI также обращают внимание, что вопросы о наличии долга, его размере, действительности договора или исполнении обязательств относятся к сфере гражданско-правовых споров и не входят в компетенцию инспекции.