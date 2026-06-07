Израильские военные заявили об обнаружении подземной инфраструктуры, созданной группировкой «Хизбалла» в районе крепости Бофор на юге Ливана. По данным СМИ, объект был подготовлен для использования в военных целях, а его обнаружение уже доведено до сведения политического руководства Израиля.

Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили на территории комплекса крепости Бофор на юге Ливана подземную инфраструктуру, созданную организацией «Хизбалла» для военных целей.

Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания «Кан», руководство страны уже проинформировано о находке. Ожидается, что в ближайшее время Армия обороны Израиля опубликует дополнительные сведения об обнаруженном объекте и его предназначении.

Напомним, несколько дней назад израильские силы заняли район крепости Бофор и подняли там государственный флаг Израиля, а также знамя бригады «Голани».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя эти события, заявил: «Мы вернулись в Бофор».

Глава правительства напомнил, что 44 года назад крепость Бофор стала символом героизма израильских военнослужащих, но одновременно и символом глубоких внутренних разногласий в израильском обществе.

По словам Нетаниягу, нынешнее возвращение Израиля в этот район имеет иной характер.

«Сегодня мы вернулись туда иначе — едиными, решительными и сильными как никогда», — подчеркнул премьер-министр.

Он также назвал взятие Бофора важным этапом в реализации новой стратегии безопасности Израиля.

«Захват Бофора — это драматический этап и драматическое изменение политики, которую мы проводим», — заявил Нетаниягу.

Премьер отметил, что Израиль действует сразу на нескольких направлениях, включая Ливан, Сирию и сектор Газа, а также формирует зоны безопасности за пределами своих границ для защиты приграничных населенных пунктов.

Обнаружение подземной инфраструктуры «Хизбаллы» под крепостью Бофор может стать еще одним аргументом Израиля в пользу сохранения военного присутствия в приграничных районах Ливана. Ожидается, что публикация деталей о найденном объекте позволит лучше оценить масштабы деятельности группировки и значение этой находки для региональной безопасности.