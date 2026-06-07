Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЦАХАЛ обнаружил под крепостью Бофор подземный бункер «Хизбаллы» 0 62

В мире
Дата публикации: 07.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЦАХАЛ обнаружил под крепостью Бофор подземный бункер «Хизбаллы»

Израильские военные заявили об обнаружении подземной инфраструктуры, созданной группировкой «Хизбалла» в районе крепости Бофор на юге Ливана. По данным СМИ, объект был подготовлен для использования в военных целях, а его обнаружение уже доведено до сведения политического руководства Израиля.

Военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили на территории комплекса крепости Бофор на юге Ливана подземную инфраструктуру, созданную организацией «Хизбалла» для военных целей.

Как сообщает израильская государственная телерадиокомпания «Кан», руководство страны уже проинформировано о находке. Ожидается, что в ближайшее время Армия обороны Израиля опубликует дополнительные сведения об обнаруженном объекте и его предназначении.

Напомним, несколько дней назад израильские силы заняли район крепости Бофор и подняли там государственный флаг Израиля, а также знамя бригады «Голани».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя эти события, заявил: «Мы вернулись в Бофор».

Глава правительства напомнил, что 44 года назад крепость Бофор стала символом героизма израильских военнослужащих, но одновременно и символом глубоких внутренних разногласий в израильском обществе.

По словам Нетаниягу, нынешнее возвращение Израиля в этот район имеет иной характер.

«Сегодня мы вернулись туда иначе — едиными, решительными и сильными как никогда», — подчеркнул премьер-министр.

Он также назвал взятие Бофора важным этапом в реализации новой стратегии безопасности Израиля.

«Захват Бофора — это драматический этап и драматическое изменение политики, которую мы проводим», — заявил Нетаниягу.

Премьер отметил, что Израиль действует сразу на нескольких направлениях, включая Ливан, Сирию и сектор Газа, а также формирует зоны безопасности за пределами своих границ для защиты приграничных населенных пунктов.

Обнаружение подземной инфраструктуры «Хизбаллы» под крепостью Бофор может стать еще одним аргументом Израиля в пользу сохранения военного присутствия в приграничных районах Ливана. Ожидается, что публикация деталей о найденном объекте позволит лучше оценить масштабы деятельности группировки и значение этой находки для региональной безопасности.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Американский самолет, способный нести ядерную боеголовку
Изображение к статье: Авианосец за £3,5 млрд снова подвел: HMS Prince of Wales вышел из строя
Изображение к статье: Райские места манят к себе переселенцев. Иконка видео
Изображение к статье: Петер Мадьяр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня.
В мире
Изображение к статье: Тарелка с едой
Наша Латвия
Изображение к статье: Какие вещи лучше не отдавать другим: народные приметы и их значение
Люблю!
Изображение к статье: Одна фраза Гарри стала последней каплей: Кейт Миддлтон окончательно отвернулась от принца
Lifenews
Изображение к статье: Бухгалтер за работой
Наша Латвия
Изображение к статье: Мясо
Люблю!
Изображение к статье: Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня.
В мире
Изображение к статье: Тарелка с едой
Наша Латвия
Изображение к статье: Какие вещи лучше не отдавать другим: народные приметы и их значение
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео