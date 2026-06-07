Ежедневная спешка из одного места в другое по центру Риги для мужчины обернулась неожиданным и неприятным инцидентом. В месте с большим потоком людей мимо него прошла женщина с крупной собакой, которая внезапно укусила мужчину за руку.

С редакцией связался Петерис, который не скрывает возмущения произошедшим. По его словам, собака неожиданно укусила его за руку, однако ещё более удивительным стало поведение хозяйки — она не остановилась, не извинилась и никак не отреагировала на случившееся, хотя мужчина испытал сильный шок.

«Удивление смешалось с шоком. В первый момент я даже не понял — неужели это действительно произошло? Я шёл к машине, мыслями был совершенно в другом месте, когда навстречу шла женщина с большой собакой.

В следующий миг я почувствовал резкую боль — собака укусила меня за руку.

Я вскрикнул и остановился, но хозяйка даже не оглянулась. Просто пошла дальше, как будто ничего не произошло.

Честно говоря, я растерялся. Не знал, что в такой ситуации делать — нужно ли мне было сразу вызывать полицию? К счастью, укус оказался не настолько серьёзным, чтобы потребовалась медицинская помощь.

Больше всего меня тревожит мысль — а если бы на моём месте был ребёнок», — поделился пережитым Петерис.

Мы обратились за комментарием в муниципальную полицию города государственного значения Риги. Поясняет Иева Лукажа-Апалупа, исполняющая обязанности главного специалиста по коммуникации муниципальной полиции города государственного значения Риги: «Действующие нормативные акты в настоящее время не запрещают собакам находиться в общественном месте без намордника.

Согласно правилам Кабинета министров № 411 «Правила благополучия и защиты домашних (комнатных) животных», использование намордника необходимо при перевозке животного в общественном транспортном средстве, такси или легковом автомобиле, которым оказываются услуги коммерческой перевозки пассажиров.

Также использование намордника необходимо везде за пределами территории владельца собаки, если собака признана опасной в соответствии с правилами Кабинета министров № 428 «Порядок признания собаки опасной и требования к содержанию опасной собаки».

Представитель муниципальной полиции подтверждает, что на такие и подобные случаи, когда в результате агрессивного поведения животного причинён вред другому человеку или животному, реагировали бы как сотрудники Государственной полиции, так и сотрудники муниципальной полиции города государственного значения Риги.

«Что касается последствий, то в соответствии с Законом о защите животных за нарушение правил содержания животных, в результате которого другому животному причинён физический вред или человеку причинён физический либо материальный ущерб,

на физическое лицо налагается денежный штраф от 70 до 1875 евро, а на юридическое лицо — от 110 до 3000 евро. Если человеку причинены телесные повреждения, которые судебно-медицинская экспертиза определила как минимум как лёгкие, собака может быть признана опасной».