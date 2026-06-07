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А то будет, как в Европе - политик Нацобъединения призывает не закрывать глаза на «Велкамизм» 2 215

Политика
Дата публикации: 07.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Мигранты в офисе учреждения
ФОТО: LETA

Европа лишь сейчас в полной мере сталкивается с реальностью, которая начала формироваться около десяти лет назад и особенно проявилась во время миграционного кризиса 2015 года. Такое мнение в программе TV24 «Globuss» высказал парламентский секретарь МВД Латвии Эдвин Шноре (Национальное объединение)

По его словам, массовый приток мигрантов тогда был связан с войной в Сирии, однако ситуация быстро вышла за рамки исключительно гуманитарного кризиса.

«Из-за войны в Сирии границы фактически были открыты», — напомнил Шноре.

Он отметил, что государства, выступавшие против массового приёма мигрантов, подвергались жёсткой критике. В качестве примера он привёл Венгрию. Одновременно канцлер Германии Ангела Меркель была одной из главных сторонниц открытой политики и заявляла, что мигрантов следует принимать.

Шноре признал, что уже тогда его удивлял состав прибывающих людей. По его словам, на видеозаписях из Германии было видно, как мигрантов встречали аплодисментами и приветствиями, однако большинство прибывших составляли молодые мужчины.

«Меня тогда удивило, что среди мигрантов почти не было женщин и детей — основную массу составляли именно молодые мужчины», — сказал он.

По мнению политика, сегодня Европа сталкивается с последствиями этих процессов в вопросах интеграции, занятости и преступности. Сейчас европейские страны пытаются искать решения, в том числе разрабатывают механизмы возвращения мигрантов на родину и организуют депортацию части из них.

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#Сирия #Европа #преступность #интеграция #занятость #депортация #мигранты #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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