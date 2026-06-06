Если латыш из Аргентины, до 25-летнего возраста получивший, по ныне действующему законодательству, два гражданства, пожелает потом выбрать одно — то это точно будет не подданство Латвии. Ибо от аргентинского он попросту не имеет права отказаться — таковы тамошние нормативные акты.

Так что в отношении подобных случаев наши парламентарии намереваются смягчить собственные законы, чтобы ЛР граждан не лишалась.

«С политической и правовой точки зрения выглядит весьма некрасиво»

Так охарактеризовал председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарса Кутриса (Союз «зеленых» и крестьян) практику, когда «лояльного гражданина Латвии этого гражданства лишают», из-за бездействия, либо осознанного действия иностранного государства.

– Мы хотим эту норму закона высказать точно, чтобы у человека было решение, – сказал бывший председатель Конституционного Суда. По новому предложению, если человек может доказать, что после достижения возраста 25 лет в течение 1 года начал процесс отказа от второго гражданства — то Латвия его своего гражданства не лишает.

Депутат Ингмарс Лидака («Объединенный список») отметил, что та же Россия от своих молодых граждан, которые живут в ЛР с двумя паспортами, требует «невозможных документов», чтобы отказаться от российского гражданства.

«Неопределенное время» отказа от гражданства констатировал и заместитель государственного секретаря МВД Вилис Витолиньш. Тем не менее в практике Управления по делам гражданства и миграции нет примеров, чтобы желающим отказаться от гражданства РФ или Украины, не была бы предоставлена такая опция. Он также отметил, что человек в Латвии не может быть лишен единственного гражданства — ибо тогда он станет апатридом (наше государство ратифицировало конвенцию о сокращении их числа).

Господин Витолиньш считает, что УДГМ не нарушает прав человека, и возраст в 25 лет в законе надо оставить.

– Жизнь – это жизнь, и такие ситуации бывают, – философски произнес Г.Кутрис. Например, один молодой человек, который рос в детдоме, только в 25 лет вспомнил, что у него два гражданства...

«Проблемы будут с интерпретацией и применением»

Ина Ворпа, заместительница начальника Юридического отдела УДГМ, рассуждала о случаях, когда человек пожелает отказаться от «исторически» приобретенного второго гражданства, но в силу неких субъективных причин не может этого сделать.

– Что с ним будет происходить? У него это двойное гражданство останется?

Большинство «вторых» гражданств относятся к государствам — бывшим республикам СССР, прежде всего РФ и РБ, считает И.Ворпа.

«Страх ехать в Российскую Федерацию – это объективная или субъективная причина?», – задалась она вопросом. Если Сейм признает данное отношение реальным обоснованием, то тогда никто не будет отказываться от гражданства РФ! Тем самым, «государства, не развязавшие агрессивную войну», окажутся в неблагоприятной ситуации.

Сейчас дальнейшее продвижение поправок к Закону о гражданстве является политической волей законодателей, считает И.Ворпа. Со своей стороны, многоопытный юрист Г.Кутрис сказал, что не нужно «служить законам другого государства».

– В нормальных государствах Запада разрешены хоть 10 гражданств, – сказал Г.Кутрис.

В.Витолиньш напомнил, что первопричиной всех проблем является изначальное разделение «двойных» на тех, кому это запрещено, и тех, кому разрешено (государства ЕС и НАТО, Австралии, Бразилии или Новой Зеландии).

Кстати, в этом отношении получается вполне заметная дискриминация Израиля… Исключение составляют лишь случаи, когда лицо получило специальное разрешение от Кабинета Министров Латвии за особые заслуги перед государством.

– Каждый случай рассматривается индивидуально, – отметил также заместитель госсекретаря МВД. Правоохранители принимают во внимание также опасения лица совершать поездки в государство второго гражданства, для решения вопросов отказа.

«Ничего не меняется относительно 25 лет»

В видении Гунарса Кутриса, в новой редакции Закона о гражданстве не нужно отказываться от возрастного ценза относительно принятия решения о втором гражданстве; однако надо подходить гибко — вот, скажем, молодой гражданин Сирии, который просто не может без риска для жизни отправиться в страну выправлять документы. Или те же граждане ЛР, получившие наш паспорт с формулировкой «за особые заслуги».

Депутат Юргис Клотиньш (Национальное объединение) особо интересовался судьбами двойных граждан Латвии и России. «Вы усматриваете риск, что исчезнет мотивация отказываться от гражданства государств-агрессоров?», – обратился он к представительнице УДГМ. Ина Ворпа ответила:

– К сожалению, да. У нас отмечено много лиц, которые при административном процессе интересуются, как можно сохранить оба. Например, человек живет в Калининграде, хотя и занят на латвийском предприятии.

Ю.Клотиньша этот ответ явно удовлетворил, и он еще раз подчеркнул, что Россия представляет угрозу национальной безопасности Латвии.

Андрей Юдин («Новое Единство») изложил позицию УДГМ: «Проблема есть, но мы хорошие». В результате, человек, судьба которого решается, все время находится в стрессе.

– Он каждый день открывает почтовый ящик или электронную почту, и смотрит — не пришла ли повестка, что все, надо собирать вещи и ехать в другую страну? Мы много говорили об этом, надо действовать!

А.Юдин предложил «взвешенный подход» к гражданам ЛР и РФ, которые «позиционировали себя».

Инесе Ворпа пояснила, что изначально – «двойное гражданство с Россией образовываться не может». И потому попытки прописать отдельные исключения — сомнительны.

– Россия, конечно, это экстремальный пример. Но есть и государства Латинской Америки со своей правовой традицией.

Юридическое бюро Сейма считает, что человек может считаться начавшим процесс отказа от второго гражданства, если он обратился к соответственному государству. Относительно же сроков продвижения данной процедуры заранее предсказать ничего нельзя.

В настоящее время государство разыскивает двойных граждан, у коих наступил 25-летний возраст, но не произошел отказ от второго паспорта, как по электронному адресу в системе Latvija.lv, так и по почтовым адресам регистрации. Однако есть и те, до кого предупреждающие письма не доходят...

Добавим, что в последние годы в 4 раза возросло количество граждан Латвии, одновременно имеющих и российский паспорт. Все они моложе 25 лет.