Растет конкуренция в битве за голоса латышских избирателей. Казалось бы, старое доброе Национальное объединение уже сделало всё что можно. Но их конкуренты – партия «Восходящее солнце для Латвии» расширила горизонты невозможного.

Партия, стартующая на выборах в новый Сейм, опубликовала программу, которую обещает реализовать, если ее членов выберут в парламент. Итак, что собирается сделать «Восходящее солнце».

«Установим срок для прекращения существования статуса негражданина, способствуя репатриации нелояльных иммигрантов советского происхождения», – обещают политики.

Из других идей: защитим носителей латышского языка, демонтируем памятники и переименуем улицы, прославляющие российский империализм и коммунизм. Планируется также убрать захоронения военнослужащих оккупационных войск.

Далее – закроем восточную границу, разрешив в этом направлении только выезд из страны. Не допустим распространения исламизма. Ликвидируем Фонд интеграции общества. Демонтируем железнодорожные пути у восточной границы.

Кстати, партия обещает удвоить экономику Латвии за 8 лет. Но не пишет в программе, как это сделает.

Демография

«Восходящее солнце» обещает способствовать росту латышского народа, чтобы достичь суммарного коэффициента рождаемости не менее 2,1. Как?

Есть идеи: увеличить пособие при рождении ребёнка для гражданок Латвии до размера трёх средних зарплат (сейчас это примерно 5,5 тысяч евро). И это еще не все – хотят платить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в размере минимальной зарплаты. Правда, только первые полтора года. Впрочем, все равно набегает немало – при нынешней минималке это 14 040 евро.

Плюсом за каждого ребёнка после его рождения каждой гражданке Латвии будет начисляться пенсионный капитал первого уровня в размере 20 000 евро.

Государственное управление и безопасность

Введём прямое государственное управление в самоуправлениях, где к власти пришли прокремлёвские политики.

Увеличим среднюю заработную плату сотрудников полиции на 30–50% в течение пяти лет, уделяя особое внимание должностным лицам низших служебных рангов.

Полностью прекратим сотрудничество и торговлю с Россией, Беларусью и другими государствами, поддерживающими терроризм.

Здравоохранение и инфраструктура