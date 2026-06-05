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Ликвидировать статус негражданина, нелояльных репатриировать – у латышских националистов новые цели 11 4144

Политика
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паспорт негражданина Латвии.

Растет конкуренция в битве за голоса латышских избирателей. Казалось бы, старое доброе Национальное объединение уже сделало всё что можно. Но их конкуренты – партия «Восходящее солнце для Латвии» расширила горизонты невозможного.

Партия, стартующая на выборах в новый Сейм, опубликовала программу, которую обещает реализовать, если ее членов выберут в парламент. Итак, что собирается сделать «Восходящее солнце».

«Установим срок для прекращения существования статуса негражданина, способствуя репатриации нелояльных иммигрантов советского происхождения», – обещают политики.

Из других идей: защитим носителей латышского языка, демонтируем памятники и переименуем улицы, прославляющие российский империализм и коммунизм. Планируется также убрать захоронения военнослужащих оккупационных войск.

Далее – закроем восточную границу, разрешив в этом направлении только выезд из страны. Не допустим распространения исламизма. Ликвидируем Фонд интеграции общества. Демонтируем железнодорожные пути у восточной границы.

Кстати, партия обещает удвоить экономику Латвии за 8 лет. Но не пишет в программе, как это сделает.

Демография

«Восходящее солнце» обещает способствовать росту латышского народа, чтобы достичь суммарного коэффициента рождаемости не менее 2,1. Как?

Есть идеи: увеличить пособие при рождении ребёнка для гражданок Латвии до размера трёх средних зарплат (сейчас это примерно 5,5 тысяч евро). И это еще не все – хотят платить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в размере минимальной зарплаты. Правда, только первые полтора года. Впрочем, все равно набегает немало – при нынешней минималке это 14 040 евро.

Плюсом за каждого ребёнка после его рождения каждой гражданке Латвии будет начисляться пенсионный капитал первого уровня в размере 20 000 евро.

Государственное управление и безопасность

  • Введём прямое государственное управление в самоуправлениях, где к власти пришли прокремлёвские политики.

  • Увеличим среднюю заработную плату сотрудников полиции на 30–50% в течение пяти лет, уделяя особое внимание должностным лицам низших служебных рангов.

  • Полностью прекратим сотрудничество и торговлю с Россией, Беларусью и другими государствами, поддерживающими терроризм.

Здравоохранение и инфраструктура

  • Сократим очереди на амбулаторные медицинские услуги до 30 дней. Государственно оплачиваемые медицинские услуги будет предоставлены только гражданам Латвии.

  • Завершим строительство основной магистрали проекта «Rail Baltica», снизив затраты. Привлечём к ответственности политиков, разработчиков и оценщиков проекта.

  • Прекратим выдачу новых государственных займов авиакомпании «airBaltic» и установим срок, к которому компания должна стать прибыльной. Если предприятие продолжит работать с убытками, государство прекратит своё участие в нём.

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#здравоохранение #Латвия #демография #безопасность #национализм #инфраструктура #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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