Миллионы людей увлеченно смотрят реалити-шоу, в которых показывают жизнь обычных людей и звездных героев в «живых» условиях — с драмой, ссорами, эмоциями, сомнительным поведением и соревнованием, которое заставляет зрителей переживать.

Психологи связывают любовь к реалити-шоу с подсознательным стремлением к подсматриванию за чужой жизнью, а ученые выяснили, что за люди их включают чаще всего. Оказывается, у них есть общие черты, говорится в исследовании, проведенном Франкфуртским университетом прикладных наук.

Ученые выяснили, что обожают смотреть реалити-шоу чаще всего люди с низкой самооценкой, пишет издание Focus. Такие шоу для них не развлечение, а психологическое убежище. Реалити-шоу помогают убежать от реальности, временно заглушить негативные эмоции, одиночество, внутреннюю пустоту и чувство подавленности.

Люди с низкой самооценкой часто используют сравнения с теми, кому хуже, чем им, — с более неловкими, менее компетентными, неуравновешенными, попадающими в неловкие ситуации. И такими как раз полны реалити-шоу: там герои часто теряют контроль над собой, дерутся, плачут, ревнуют, их публично разоблачают. Это может создать кратковременное ощущение: «Ну я-то не так уж и плох». Реалити-шоу дают и ощущение социальной близости. Зрители чувствуют эмоциональную связь с участниками, обсуждают их, сопереживают им, расстраиваются из-за них. Люди воспринимают медийных персонажей как близких друзей. Люди одинокие и неуверенные в себе особенно подвержены этому, отмечают исследователи.

В свою очередь, люди со стабильной самооценкой обычно потребляют такой видеоконтент более осознанно и даже если смотрят реалити-шоу, то изредка, ради развлечения, и включив здоровую иронию.

Ученые подчеркивают, что ни в коем случае не обесценивают реалити-шоу и их поклонников. Это полная чушь, что только глупые люди смотрят такие телепередачи. Изредка включать реалити-шоу даже полезно для быстрого стимулирования эмоций, снятия умственного напряжения и кратковременного отвлечения от собственной жизни и проблем.

Проблема начинается тогда, когда средства массовой информации становятся постоянной заменой эмоциональной регуляции. «Если вы всерьез увлечены реалити-шоу, стоит честно ответить себе на вопрос: „Зачем мне это нужно так часто?“ — предлагают задуматься исследователи.