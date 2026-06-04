NASA объявило о завершении миссии зонда MAVEN, который более десяти лет изучал атмосферу Марса. Решение принято после того, как связь с аппаратом была потеряна около полугода назад.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства завершает работу одной из своих ключевых научных миссий на Марсе. Речь идёт о космическом аппарате MAVEN, который с 2014 года находился на орбите Красной планеты и помогал исследовать её атмосферу.

В NASA сообщили, что связь с аппаратом была потеряна примерно шесть месяцев назад, а попытки восстановить контакт результата не принесли. После этого было принято решение официально завершить миссию.

Изначально проект рассчитывался всего на один-два года работы. Однако зонд значительно превзошёл ожидания инженеров и проработал более десяти лет.

За это время MAVEN передал на Землю огромный объём научных данных и стал одним из важнейших инструментов в изучении истории Марса. Главной задачей аппарата было исследование атмосферы планеты. Именно благодаря собранным данным учёные смогли лучше понять, каким образом Марс постепенно утратил большую часть своей атмосферы и превратился из потенциально более тёплого и влажного мира в холодную и сухую планету, которую мы видим сегодня.

Для понимания истории Марса это один из ключевых вопросов. От ответа на него зависит и оценка того, могла ли на планете когда-либо существовать жизнь. Руководитель программы NASA Тиффани Морган отметила, что вклад MAVEN в изучение атмосферы и климатической истории Марса оказался чрезвычайно значительным.

Помимо научной работы аппарат выполнял ещё одну важную функцию. Он служил своеобразным космическим ретранслятором, помогая передавать данные между Землёй и марсоходами и исследовательскими аппаратами, работающими на поверхности планеты. Таким образом, MAVEN был не только исследователем, но и частью инфраструктуры связи всей марсианской программы NASA.

Завершение миссии не означает окончания исследований Марса. На орбите и на поверхности планеты продолжают работать другие аппараты, включая марсоходы, которые продолжают собирать новые данные о прошлом и настоящем Красной планеты.

Однако MAVEN останется в истории как одна из самых долговечных и результативных миссий NASA по изучению Марса.