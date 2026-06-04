Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

NASA потеряло связь с аппаратом у Марса и завершило важную научную миссию 0 60

Техно
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: MAVEN
ФОТО: NASA

NASA объявило о завершении миссии зонда MAVEN, который более десяти лет изучал атмосферу Марса. Решение принято после того, как связь с аппаратом была потеряна около полугода назад.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства завершает работу одной из своих ключевых научных миссий на Марсе. Речь идёт о космическом аппарате MAVEN, который с 2014 года находился на орбите Красной планеты и помогал исследовать её атмосферу.

В NASA сообщили, что связь с аппаратом была потеряна примерно шесть месяцев назад, а попытки восстановить контакт результата не принесли. После этого было принято решение официально завершить миссию.

Изначально проект рассчитывался всего на один-два года работы. Однако зонд значительно превзошёл ожидания инженеров и проработал более десяти лет.

За это время MAVEN передал на Землю огромный объём научных данных и стал одним из важнейших инструментов в изучении истории Марса. Главной задачей аппарата было исследование атмосферы планеты. Именно благодаря собранным данным учёные смогли лучше понять, каким образом Марс постепенно утратил большую часть своей атмосферы и превратился из потенциально более тёплого и влажного мира в холодную и сухую планету, которую мы видим сегодня.

Для понимания истории Марса это один из ключевых вопросов. От ответа на него зависит и оценка того, могла ли на планете когда-либо существовать жизнь. Руководитель программы NASA Тиффани Морган отметила, что вклад MAVEN в изучение атмосферы и климатической истории Марса оказался чрезвычайно значительным.

Помимо научной работы аппарат выполнял ещё одну важную функцию. Он служил своеобразным космическим ретранслятором, помогая передавать данные между Землёй и марсоходами и исследовательскими аппаратами, работающими на поверхности планеты. Таким образом, MAVEN был не только исследователем, но и частью инфраструктуры связи всей марсианской программы NASA.

Завершение миссии не означает окончания исследований Марса. На орбите и на поверхности планеты продолжают работать другие аппараты, включая марсоходы, которые продолжают собирать новые данные о прошлом и настоящем Красной планеты.

Однако MAVEN останется в истории как одна из самых долговечных и результативных миссий NASA по изучению Марса.

×
Читайте нас также:
#NASA #космос #Марс #атмосфера
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти образцы перевернули мировую науку. Иконка видео
Изображение к статье: Технология Magic-1000 состоит из транзисторов на основе дисульфида молибдена. Иконка видео
Изображение к статье: Осторожно, хищник. Иконка видео
Изображение к статье: Ученые приблизились к разгадке болезни Альцгеймера: найден механизм образования опасных белковых клубков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На месте убийства
ЧП и криминал
Изображение к статье: Финляндия была готова сбивать летевшие на Петербург беспилотники
В мире
Изображение к статье: Мужчина в окне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мария Шарапова и Дэвид Бекхэм.
Люблю!
Изображение к статье: Конгрессмены потребовали ограничить право Трампа на применение силы против Ирана
В мире
Изображение к статье: Страна Суоми отгородилась стеной на Востоке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На месте убийства
ЧП и криминал
Изображение к статье: Финляндия была готова сбивать летевшие на Петербург беспилотники
В мире
Изображение к статье: Мужчина в окне
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео