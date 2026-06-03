Google планирует выпустить до 32 миллионов обработанных комаров в природу Калифорнии и Флориды для борьбы с болезнями, которые распространяют эти насекомые. О планах стало известно из уведомления, поданного компанией в Агентство по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, EPA).

Комары остаются самыми смертоносными животными на планете и способны заразить людей целым рядом вирусных и других заболеваний, отмечают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Среди них лихорадка Западного Нила, энцефалит Сент-Луис, лихорадка денге, вирус Зика, чикунгунья и желтая лихорадка — с которыми намерен бороться Google, уточняет New York Post (NYP).

Для этого будет использоваться бактерия Wolbachia pipientis wAlbB — ее предлагают заранее подсадить миллионам самцов комаров рода Culex quinquefasciatus, а затем выпустить их в дикую природу.

Бактерия, по задумке Google, помешает появлению жизнеспособного потомства у самок, что приведет к снижению численности насекомых и снижению угрозы распространения болезней. Лихорадка Западного Нила остается самой распространенной в США переносимой комарами инфекцией и уносит ежегодно в среднем по 120 жизней. По данным NYP, в Калифорнии очередной случай заражения человека фиксировался ранее в мае.

Выпускать комаров предлагают не сразу, а несколькими группами на протяжении ближайших двух лет, чтобы избежать дисбаланса в экосистеме. Подход позволит исследователям отслеживать результаты и корректировать стратегию в случае непредвиденных последствий.

Во Флориде уже оценили идею на местном уровне. Представитель окружного центра дезинсекции во Флорида-Кис Чад Хафф заявил в интервью WBNS, что она отличная, хотя технология в целом не нова.

«Это может привести к сокращению популяции, и те, кто уже пробовал это делать, именно этого и добиваются — используют одного комара как средство борьбы с другими», — сказал Хафф.

Собеседники канала среди обычных жителей разделились во мнениях — Тара Най заявила, что выступает за внедрение данного метода, если это поможет снизить смертность. Однако прозвучало также предложение опробовать идею «на другом штате».

Специалисты в области общественного здравоохранения уже давно изучают биологические методы как альтернативу повсеместному использованию пестицидов, пишет The Garden Magazine. Этот проект продолжает эту работу, масштабируя подход, который показал многообещающие результаты в ходе небольших испытаний в других регионах, уточняет издание.

EPA будет рассматривать комментарии общественности об инициативе до 5 июня, после чего может одобрить запрос Google или отказать компании.

Инициатива является частью малоизвестного проекта Google Debug, запущенного более десяти лет назад для разработки новых технологий, направленных на сокращение популяции комаров — переносчиков болезней. Первые успехи в ходе «полевых испытаний», по словам компании, были достигнуты во Фресно, штат Калифорния, в 2018 году, а результаты позже опубликованы в журнале Nature Biotechnology в 2020 году.

«В разгар сезона размножения комаров количество самок комаров было на 95,5% ниже в районах, где их выпускали, по сравнению с районами, в которых их не выпускали, причем в наиболее географически изолированном районе это число сократилось на 99%», — отмечалось в исследовании.

Программа IT-гиганта, вероятно, названа в честь процесса поиска, локализации и устранения ошибок в программном коде — debugging. Сами ошибки в программировании называются словом bug, что дословно переводится как «жук».

Происхождение термина связано с реальной историей, произошедшей в середине XX века. В 1947 году в Гарвардском университете при работе с вычислительной машиной Harvard Mark II инженеры обнаружили между контактами электромеханического реле сгоревшего мотылька. Насекомое, привлеченное светом и теплом машины, забралось внутрь и вызвало короткое замыкание, что привело к сбою в работе устройства.