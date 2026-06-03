Военные делегации Кубы и Соединённых Штатов положительно оценили итоги встречи, состоявшейся в Гуантанамо на востоке острова и посвящённой вопросам безопасности в районе разграничительного периметра американской военно-морской базы. Об этом в пятницу сообщили Революционные вооружённые силы Кубы (FAR).

Согласно кубинскому заявлению, в переговорах приняли участие глава Южного командования США генерал Фрэнсис Л. Донован, а также первый заместитель министра вооружённых сил и начальник Генерального штаба FAR генерал корпуса армии Роберто Легра Сотолонго.

Южное командование США, в свою очередь, отметило в социальной сети X, что в ходе визита обсуждались вопросы защиты личного состава, обеспечения безопасности военнослужащих и членов их семей, а также оперативной готовности совместно с представителями американского военного объекта.

В сообщении также подчёркивается, что военно-морская база в заливе Гуантанамо является «ключевым оперативно-логистическим узлом» для военной деятельности Вашингтона в регионе.

Эта встреча состоялась спустя несколько недель после контактов между кубинскими и американскими властями. 15 мая Гавана сообщила о переговорах, прошедших в столице Кубы с участием американской делегации во главе с директором Центрального разведывательного управления Джоном Рэтклиффом — визит был инициирован Вашингтоном и одобрен кубинским руководством.

По официальной информации, распространённой кубинской стороной, состоявшиеся контакты позволили «однозначно продемонстрировать», что Куба «не представляет угрозы национальной безопасности США», и что «не существует обоснованных причин» для сохранения острова в американском списке стран, якобы поддерживающих терроризм.

Кубинские власти вновь подтвердили своё «безусловное осуждение» терроризма и выразили готовность, совместно с американской стороной, расширять двустороннее взаимодействие правоохранительных структур в целях укрепления региональной безопасности и стабильности.

База в заливе Гуантанамо (англ. Guantanamo Bay Naval Base; исп. Base Naval de la Bahía de Guantánamo) — арендованная в 1903 году США после испано-американской войны военно-морская база в заливе Гуантанамо (Куба), в 30 км от одноимённого города. Является самой южной глубоководной военно-морской базой США в Западном полушарии. На базе расположена также одноимённая тюрьма.

Общая площадь военно-морской базы составляет приблизительно 117 квадратных километров, что соответствует прямоугольнику размером 9×13 км. К тому же Соединённые Штаты располагают правом использования 37 квадратных километров водной поверхности залива Гуантанамо.

Гавань военно-морской базы в состоянии вместить до 50 крупных кораблей. На суше находится свыше 1500 служебных и жилых объектов, механизированный порт, судоремонтные мастерские, имеется плавучий док, склады продовольствия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов. Здесь постоянно находятся около 10 тысяч человек военного персонала. Для обеспечения нормальных условий проживания контингента база располагает развитой инфраструктурой, включающей увеселительные заведения, клубы, теннисные корты, бейсбольные площадки, плавательные бассейны, пляжи, ипподром, рыболовные суда и яхты.