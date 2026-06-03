Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что современная Куба представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В Гаване такие заявления расценили как попытку оправдать давление на остров и обвинили Вашингтон в провокационной политике.

Глава американской дипломатии выступил с жесткими обвинениями в адрес Кубы. Выступая 2 июня на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что при нынешнем руководстве Куба представляет реальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Видеозапись его выступления опубликована на YouTube-канале DWS News.

Отвечая на прямой вопрос конгрессменов, Рубио подтвердил, что администрация США рассматривает Кубу как источник потенциальной угрозы. По его словам, кубинское государство фактически является несостоятельным и нуждается в глубоких системных преобразованиях.

Госсекретарь подчеркнул, что для устранения существующих рисков стране необходимы серьезные внутренние реформы. Однако, по его мнению, нынешнее руководство острова не способно реализовать подобные изменения.

Рубио: Куба остается угрозой безопасности США

Резкие заявления Вашингтона вызвали негативную реакцию в Гаване. Еще 22 мая министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил Марко Рубио в намеренном нагнетании напряженности вокруг республики.

По словам главы кубинской дипломатии, риторика американского госсекретаря направлена на создание условий для дальнейшего давления на остров и может рассматриваться как попытка спровоцировать агрессивные действия против Кубы.

Отношения между США и Кубой остаются напряженными на протяжении десятилетий, однако в последние годы взаимные обвинения вновь стали звучать все чаще на фоне политических разногласий и сохраняющихся американских санкций.

Новые заявления Марко Рубио свидетельствуют о сохранении жесткого курса Вашингтона в отношении Кубы, пишет bb.lv. В свою очередь кубинские власти продолжают отвергать обвинения США, что делает перспективы улучшения отношений между двумя странами в ближайшее время маловероятными.