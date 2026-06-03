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После трагедии на Денали спасатели завершают операцию по эвакуации латвийских альпинистов 0 130

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Горный спасательный отряд у Денали

Изображение: BB.lv/AI.

Спасательная операция на Аляске после гибели трёх латвийских альпинистов выходит на завершающий этап. При благоприятной погоде тела погибших вскоре доставят в Анкоридж, после чего начнётся подготовка к их возвращению в Латвию.

Спасательная операция на высочайшей вершине Северной Америки — Денали — близится к завершению.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии, дальнейший ход работ зависит главным образом от погодных условий. Если они останутся благоприятными, операция может завершиться уже в ближайшее время.

Планируется, что тела погибших альпинистов сначала доставят в нижний лагерь, а затем перевезут в Анкоридж. После проведения необходимых медицинских экспертиз начнётся процесс репатриации в Латвию.

Единственный тяжело пострадавший участник экспедиции, Мартиньш Билзенс, по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что его состояние стабилизировалось и угрозы жизни больше нет.

Трагедия произошла в конце мая во время восхождения на Денали. В результате падения на крутом участке маршрута погибли трое опытных латвийских альпинистов — Инесе Пучека, Вия Олте и Ренар Кунигс-Салакс.

Ещё трое участников экспедиции были эвакуированы спасателями. У двоих из них диагностированы обморожения.

По данным Службы национальных парков США, несчастный случай произошёл между верхним лагерем и перевалом Денали на высоте около 5545 метров. Рейнджеры получили сообщение о происшествии вскоре после полуночи. После падения четверых участников экспедиции трое оставшихся членов группы попытались оказать помощь товарищам, а затем самостоятельно вернулись в верхний лагерь.

Для латвийского альпинистского сообщества эта трагедия стала одной из самых тяжёлых за последние годы. Особенно трагично то, что все участники экспедиции имели серьёзный опыт высотных восхождений. Многие из них ранее успешно поднимались на семитысячники Памира и участвовали в сложных международных экспедициях.

Денали считается одной из самых суровых гор мира. Несмотря на относительно меньшую высоту по сравнению с Гималаями, альпинисты сталкиваются здесь с экстремальным холодом, сильными ветрами и сложной логистикой.

Во время нынешней экспедиции участникам предстояло жить более трёх недель в палатках на снегу, переносить тяжёлое снаряжение и работать в условиях температуры до минус 30 градусов.

Пока спасательная операция подходит к концу, латвийские дипломаты продолжают координировать вопросы, связанные с пострадавшими участниками экспедиции и возвращением погибших на родину.

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#Латвия #трагедия #спасатели #альпинизм #горы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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