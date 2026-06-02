В результате авиакатастрофы недалеко от Праги погибли два человека. Об этом сообщает чешский портал Novinky.

Небольшой самолет упал на поле недалеко от аэропорта Точна. Авария произошла после 16:00, сообщила полиция.

"На борту было два человека. На место происшествия выехали полиция, пожарные и скорая помощь", – говорится в заявлении полиции.

"На месте происшествия были найдены два человека без признаков жизни, вызван коронер", – сообщил Novinky представитель экстренных служб Карел Кирс.