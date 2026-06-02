Под Прагой разбился самолет, есть погибшие 0 196

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото novinky.cz.

Авиакатастрофа в Чехии.

В результате авиакатастрофы недалеко от Праги погибли два человека. Об этом сообщает чешский портал Novinky.

Небольшой самолет упал на поле недалеко от аэропорта Точна. Авария произошла после 16:00, сообщила полиция.

"На борту было два человека. На место происшествия выехали полиция, пожарные и скорая помощь", – говорится в заявлении полиции.

"На месте происшествия были найдены два человека без признаков жизни, вызван коронер", – сообщил Novinky представитель экстренных служб Карел Кирс.

#полиция #аэропорт #Чехия #самолет #скорая помощь #авиакатастрофа
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
