Погоня с аварией в Латгале: перевозчик нелегальных мигрантов врезался в дерево, пассажиры разбежались 0 58

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нелегальные мигранты, задержанные в лесах Латвии
ФОТО: пресс-фото

В Латгале пограничники задержали сразу нескольких перевозчиков нелегальных мигрантов. В одном из случаев водитель, пытавшийся уйти от проверки, устроил погоню, врезался в дерево, после чего вместе с пассажирами попытался скрыться.

Минувшие выходные стали напряжёнными для латвийских пограничников. Всего за несколько дней были задержаны пятеро предполагаемых перевозчиков нелегальных мигрантов, а также двадцать человек, незаконно попавших на территорию Латвии через белорусскую границу.

Наиболее драматичный инцидент произошёл в пятницу в Андрупенской волости. Пограничники попытались остановить для проверки автомобиль Chrysler, однако водитель проигнорировал требования и попытался скрыться.

Во время преследования он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. После аварии водитель и пассажиры покинули машину и разбежались.

К поискам были привлечены сотрудники погранохраны и кинологи. В результате были задержаны пять человек без документов, виз и разрешений на пребывание в Латвии. Как установили правоохранители, все они ранее незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.

Позже служебные собаки помогли обнаружить и водителя автомобиля. Им оказался гражданин Молдовы.

Параллельно в Резекненском крае были остановлены автомобили Toyota и Honda, которыми управляли ещё двое граждан Молдовы. По данным погранохраны, они помогали организовывать перевозку мигрантов. Вместе с ними были задержаны ещё два нелегальных мигранта.

Ещё один эпизод был зафиксирован в Скрудалиенской волости. Там пограничники остановили микроавтобус Ford под управлением гражданина Украины. В салоне находились семь человек азиатского происхождения без документов на право пребывания в стране.

А в воскресенье в Вецсалиенской волости был задержан ещё один гражданин Молдовы, перевозивший в автомобиле Toyota шестерых нелегальных мигрантов.

Во время проверок также выяснилось, что молдавские граждане находились в Латвии без обязательной анкеты безопасности, а используемые автомобили не были зарегистрированы в установленном порядке.

Кроме административных процессов, в отношении четырёх граждан Молдовы и одного гражданина Украины возбуждены уголовные дела.

Латвийские пограничники регулярно сообщают о попытках незаконного пересечения границы с Беларусью. При этом всё чаще фиксируются случаи, когда для дальнейшей перевозки мигрантов используются специально организованные группы водителей из третьих стран.

Большинство подобных случаев связано не только с незаконным пересечением границы, но и с деятельностью организованных групп перевозчиков, которые доставляют мигрантов дальше вглубь Евросоюза.

#Украина #Латвия #миграция #Молдова
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
