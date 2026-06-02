В откровенном разговоре с bb.lv лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс объяснил, почему он голосовал за то, чтобы лишить мандата Алексея Росликова.

Шлесерс также рассказал о том, что нам ждать или не ждать от нового правительства и на какие результаты выборов 3-го октября он надеется.

«Поймите – если вы голосуете за так называемые русские партии, то вы должны понимать, что результата не будет – реальность такова, что они и дальше, как предыдущие 30 лет, будут сидеть в оппозиции. Только я и моя партия «Латвия на первом месте» может объединить латышей, русских, поляков, украинцев, всех жителей Латвии! Ключ к успеху и в экономике – в сплочении общества!», – говорит Айнарс Шлесерс.