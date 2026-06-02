Дворник или бригада? В RNP объяснили, как рижские дома могут выбирать способ уборки

Дата публикации: 02.06.2026
Жители домов, находящихся под управлением «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP), могут сами решать, кто будет заниматься уборкой — привычный дворник или специализированная бригада. В компании говорят, что оба варианта останутся доступными, хотя обслуживание бригадами постепенно расширяется.

У жильцов многоквартирных домов, которые обслуживает «Rīgas namu pārvaldnieks», есть возможность самостоятельно выбирать модель уборки своего дома и прилегающей территории.

Как рассказал агентству ЛЕТА председатель правления предприятия Марис Озолиньш, компания не планирует полностью отказываться от дворников, несмотря на развитие системы специализированных бригад.

Сейчас около 40% лестничных клеток и внутренних помещений обслуживаются мобильными бригадами. На придомовых территориях их доля составляет примерно 30%. Остальные объекты по-прежнему закреплены за дворниками.

По словам Озолиньша, каждая система имеет свои преимущества. Бригады работают быстрее благодаря специализированной технике и оборудованию. Использование профессионального инвентаря позволяет выполнять работу эффективнее и одновременно снижать расходы для жильцов.

«Такую технику невозможно выдать каждому отдельному дворнику, поэтому бригады могут работать быстрее и дешевле», — пояснил руководитель предприятия.

Однако многие жители предпочитают традиционный вариант. Для многих важно, чтобы рядом был знакомый дворник, который ежедневно находится на территории, знает особенности дома и может оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Что важно знать: если жильцы хотят сохранить привычного дворника, они могут это сделать. Но в RNP предупреждают, что такая модель обслуживания обычно обходится дороже, чем работа специализированной бригады. По данным предприятия, зарплата дворников в зависимости от объёма обязанностей может достигать 1700–1800 евро до уплаты налогов.

В настоящее время в компании работают около 20 специализированных уборочных бригад. В RNP считают, что спрос на такую модель обслуживания будет постепенно расти, однако полностью заменять дворников компания не собирается.

Фактически жителям предлагают выбор между более персонализированным обслуживанием и вариантом, ориентированным на использование техники и снижение расходов.

Предприятие «Rīgas namu pārvaldnieks» полностью принадлежит Рижская дума. По итогам 2025 года оборот компании составил почти 83 млн евро, а прибыль достигла 3,1 млн евро.

Автор - Юлия Баранская
