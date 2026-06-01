Во вторник воздух в Латвии прогреется до +20...+24 градусов, прохладнее будет только на побережье, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха предстоящей ночью составит +6...+13 градусов.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Больше осадков во второй половине дня выпадет в Курземе, возможна также гроза.

В Риге во вторник солнце будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +10... +13 градусов, днем воздух прогреется до +23...+24 градусов.