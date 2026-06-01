Французские ученые выяснили, что избыток фруктозы, который организм не способен полностью усвоить, может нарушать работу кишечника, вызывать воспалительные процессы и повышать уровень тревожности. Исследование показало, что связь между кишечником и мозгом гораздо теснее, чем считалось ранее.

Ученые из Национального научно-исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды Франции провели серию экспериментов на людях и мышах и пришли к выводу, что непереваренная фруктоза способствует развитию воспалительных реакций в организме и влияет на эмоциональное состояние.

За последние столетия потребление фруктозы значительно выросло. Если раньше человек получал менее 5 граммов этого сахара в сутки, то сегодня его количество может достигать 80 граммов. Для усвоения фруктозы организм использует специальный транспортный белок, расположенный в слизистой оболочке тонкого кишечника. Однако его возможности ограничены, поэтому избыток фруктозы попадает в нижние отделы кишечника и толстую кишку.

В исследовании приняли участие 55 здоровых мужчин со средним индексом массы тела. В течение недели они фиксировали свой рацион. Выяснилось, что среднее потребление фруктозы составляло около 30 граммов в день, а 40% участников превышали рекомендуемую норму добавленного сахара.

Дыхательные тесты показали, что у 60% добровольцев наблюдалось нарушение всасывания фруктозы. Причем способность усваивать этот сахар заметно различалась даже у людей с похожим рационом.

Анализы крови показали, что у участников с нарушением усвоения фруктозы был повышен уровень воспалительных белков и бактериальных токсинов. Исследование образцов кала выявило изменения в составе кишечной микрофлоры. Кроме того, по результатам психологических опросников такие участники чаще демонстрировали признаки повышенной тревожности.

Чтобы проверить, действительно ли нарушения в кишечнике способны влиять на работу мозга, ученые провели дополнительные эксперименты на мышах. У части животных отсутствовал белок, отвечающий за транспортировку фруктозы.

Мышей кормили рационом с содержанием фруктозы, после чего оценивали их поведение в специальных тестах. Животные с нарушенным усвоением сахара демонстрировали более выраженные признаки тревоги и страха по сравнению с контрольной группой.

Дальнейший анализ показал, что у таких мышей активировалась микроглия — иммунные клетки головного мозга. Они демонстрировали признаки воспалительной реакции, что указывает на существование прямой связи между изменениями в кишечнике и иммунными процессами в мозге.

Полученные результаты подтверждают, что избыток фруктозы способен влиять не только на обмен веществ, но и на психоэмоциональное состояние человека. Нарушение ее усвоения изменяет состав кишечной микрофлоры, провоцирует воспаление и может повышать уровень тревожности. Ученые считают, что дальнейшее изучение связи между кишечником и мозгом поможет разработать новые подходы к профилактике как метаболических, так и психоневрологических нарушений.