За 5 000 000 евро можно проникнуть в интимную жизнь шоумена Диброва 0 150

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вилла знала лучшие времена.

Любвеобильные супруги уединялись в тайной комнатке.

Полгода назад Дмитрий Дибров выставил на продажу особняк, в котором он был счастлив со своей женой Полиной. Шоумен решил расстаться с домом после того, как супруга ушла от него к миллиардеру Роману Товстику. Мол, боль от утраты настолько сильна, что жить в этом месте он больше не хочет.

За двухэтажный особняк площадью 499 квадратных метров в элитном поселке «Успенские Поляны» (деревня Лапино) телеведущий запросил солидную сумму – 570 миллионов рублей. Но желающих отдать за дом такие деньги не нашлось. В итоге шоумен был вынужден снизить цену сразу на 75 миллионов рублей.

Теперь особняк продается за 495 миллионов рублей (около 5 000 000 евро).

Риелторы не скрывают, кто хозяин виллы. В объявлении на сайте по продаже недвижимости прямо говорится, что это дом Дмитрия Диброва. Видимо, телеведущий надеется, что звездное имя быстрее привлечет потенциальных покупателей.

Дмитрий построил виллу 17 лет назад и назвал ее в честь жены – «Villa Paulina». Вместе с пристройками особняк занимает площадь более 1200 квадратных метров. В нем восемь комнат, три кухни, гардеробные, сауна, бассейн, терраса для барбекю, мансарда и цокольные этажи. Внутри сделан дорогой дизайнерский ремонт: Полина рассказывала, что лично руководила отделкой интерьеров.

Одной из главных интриг долгое время оставалась секретная комната для интимных утех, которая якобы есть в доме телеведущего. Дибров не раз рассказывал, что время от времени им с женой нужно спустить пар. Для этого супруги якобы уединялись в тайную комнату, оборудованную всем необходимым, как в нашумевшем романе «50 оттенков серого».

Журналисты гадали: неужели шоумен продает дом вместе со своим тайным уголком? Лишь недавно бывшая жена Диброва раскрыла интригу. По ее словам, ничего подобного в их доме не было.

«У нас нет красных комнат. Я его принимала таким, какой он есть. Если бы я почувствовала, что это наносит урон мне, моей репутации, я бы сказала ему об этом. Ну, вот ему хочется быть таким героем-любовником, ну слава Богу», - сообщила Полина Диброва в интервью Лауре Джугелия.

#недвижимость #развод
