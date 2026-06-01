В понедельник во второй половине дня были зафиксированы технические неполадки в работе карт Swedbank в банкоматах и при расчетах, говорится в сообщении банка.

В Swedbank уже работают над решением проблемы, однако пока для совершения платежей банк призывает вставлять карту в платежный терминал и вводить PIN-код для подтверждения оплаты.

По объему активов Swedbank является крупнейшим банком Латвии.

Как сообщал Bb.lv, недавно Swedbank спровоцировал скандал, вывесив на своем головном здании радужный флаг ЛГБТ.