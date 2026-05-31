Финансовый стресс распространён во всех странах Балтии, однако наиболее остро он проявляется в Эстонии.

Согласно данным опроса, регулярный стресс или тревогу из-за денег — каждую неделю или даже ежедневно — испытывает примерно треть жителей Эстонии (31%), тогда как в Латвии и Литве этот показатель заметно ниже — соответственно 23% и 21%.

В то же время для значительной части общества во всех трёх странах финансовый стресс не является постоянным, а возникает периодически и тесно связан с конкретными жизненными ситуациями. Респонденты часто отмечают, что беспокойство о деньгах появляется время от времени — например, раз в месяц или несколько раз в год.

Результаты опроса также выявили заметные различия между отдельными группами населения. Так, во всех странах Балтии женщины чаще мужчин признаются, что испытывают финансовое напряжение.

Особенно заметна эта тенденция в Эстонии, где о регулярном стрессе (ежедневном или еженедельном) сообщили 36% женщин против 26% мужчин.

В Латвии регулярный стресс, связанный с деньгами, испытывают около 26% женщин и 20% мужчин, а в Литве — соответственно 22% и 19%.

Существенную роль играет и возраст. Наиболее высокий уровень финансового стресса характерен для людей в активном жизненном периоде — от 30 до 49 лет, когда одновременно приходится решать несколько важных финансовых задач: приобретение жилья, семейные расходы и накопления на будущее.

В самой молодой возрастной группе (18–29 лет) финансовый стресс чаще носит эпизодический характер. Среди людей старшего возраста наблюдается более выраженный контраст: одни практически не испытывают финансового стресса, тогда как другие сталкиваются с ним очень часто.

Согласно данным опроса, людей, которые вообще не испытывают стресса из-за денег, очень мало, особенно в Латвии и Эстонии — менее 10%. В Литве таких жителей несколько больше — 17%.

При этом в регионах финансовый стресс встречается реже, чем в крупных городах, особенно в столицах.