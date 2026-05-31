Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские мужчины не волнуются из-за денег. В отличии от нервных женщин Эстонии 0 106

Бизнес
Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Деньги давай!

Деньги давай!

Финансовый стресс распространён во всех странах Балтии, однако наиболее остро он проявляется в Эстонии.

Согласно данным опроса, регулярный стресс или тревогу из-за денег — каждую неделю или даже ежедневно — испытывает примерно треть жителей Эстонии (31%), тогда как в Латвии и Литве этот показатель заметно ниже — соответственно 23% и 21%.

В то же время для значительной части общества во всех трёх странах финансовый стресс не является постоянным, а возникает периодически и тесно связан с конкретными жизненными ситуациями. Респонденты часто отмечают, что беспокойство о деньгах появляется время от времени — например, раз в месяц или несколько раз в год.

Результаты опроса также выявили заметные различия между отдельными группами населения. Так, во всех странах Балтии женщины чаще мужчин признаются, что испытывают финансовое напряжение.

Особенно заметна эта тенденция в Эстонии, где о регулярном стрессе (ежедневном или еженедельном) сообщили 36% женщин против 26% мужчин.

В Латвии регулярный стресс, связанный с деньгами, испытывают около 26% женщин и 20% мужчин, а в Литве — соответственно 22% и 19%.

Существенную роль играет и возраст. Наиболее высокий уровень финансового стресса характерен для людей в активном жизненном периоде — от 30 до 49 лет, когда одновременно приходится решать несколько важных финансовых задач: приобретение жилья, семейные расходы и накопления на будущее.

В самой молодой возрастной группе (18–29 лет) финансовый стресс чаще носит эпизодический характер. Среди людей старшего возраста наблюдается более выраженный контраст: одни практически не испытывают финансового стресса, тогда как другие сталкиваются с ним очень часто.

Согласно данным опроса, людей, которые вообще не испытывают стресса из-за денег, очень мало, особенно в Латвии и Эстонии — менее 10%. В Литве таких жителей несколько больше — 17%.

При этом в регионах финансовый стресс встречается реже, чем в крупных городах, особенно в столицах.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Литва #Латвия #города #опрос
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Так экономику Латвии видит искусственный интеллект.
Изображение к статье: Самолет airBaltic на фоне Латвии
Изображение к статье: Фондовые рынки отреагировали ростом на сообщения о временной сделке США и Ирана
Изображение к статье: Инвестиции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой
Lifenews
Изображение к статье: Дворцовая площадь Санкт-Петербурга
Бизнес
Изображение к статье: НАСА: Мощность взрыва метеора над США была эквивалентна 300 тоннам тротила
Техно
Изображение к статье: Всего за две недели: ученые выяснили, какой овощной сок помогает стабилизировать давление
Люблю!
Изображение к статье: Британская полиция уничтожила боеприпас, который жительница города Норидж хранила в своем саду 66 лет.
В мире
Изображение к статье: Флаг Чехии
В мире
1
Изображение к статье: Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой
Lifenews
Изображение к статье: Дворцовая площадь Санкт-Петербурга
Бизнес
Изображение к статье: НАСА: Мощность взрыва метеора над США была эквивалентна 300 тоннам тротила
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео