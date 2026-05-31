Местные производители фруктов и овощей жалуются, что им все сложнее продавать выращенную продукцию: по их словам, крупные торговые сети чаще отдают предпочтение иностранным поставщикам. В самих супермаркетах эти упреки отвергают и объясняют ситуацию тем, что для многих местных продуктов сейчас еще не сезон.

В Лудзенском крае предприятие Mežvidu tomāti, известное выращиванием помидоров, в одной из теплиц сейчас собирает клубнику. Ее сезон в этом году начался позже обычного — в середине мая — и должен продлиться до конца июня. По словам агронома SIA Latgales dārzeņu loģistika Юриса Грудулса, когда оба сорта клубники выйдут на полную мощность, предприятие сможет собирать по 80-100 килограммов ягод три раза в неделю, сообщает LSM.lv.

С реализацией клубники проблем нет — она поступает в крупнейшие торговые сети Латвии. А вот с помидорами ситуация сложнее: магазины заказывают значительно меньше, чем предприятие выращивает и собирает.

«Мы предлагаем качественную продукцию по конкурентоспособной цене. Если цена не нравится — пожалуйста, спрашивайте, но помогите с реализацией. Мы не повышали цены по сравнению с прошлым сезоном, а сейчас даже идем с более низкими ценами», — рассказал член правления SIA Latgales dārzeņu loģistika Эдгар Романовскис.

В Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами считают, что проблема шире. По словам председателя правления ассоциации Улдиса Яунземса, система закупок в торговых сетях часто устроена так, что местным фермерам сложно выполнить требования по объему, качеству или сертификатам. В результате приоритет нередко получают поставщики из Литвы или Польши.

Торговые сети с этим не согласны. В Maxima Latvija заявляют, что сотрудничают примерно со 120-150 местными партнерами, но ранней весной и зимой местной продукции просто недостаточно в нужном объеме. Главными критериями для попадания на полки там называют качество, цену и стабильные поставки.

В Lidl Latvija подчеркивают, что во всех странах сеть предъявляет к поставщикам одинаковые требования, включая международные сертификаты GlobalG.A.P., BRCGS и IFS. При этом не у всех местных производителей такие сертификаты есть.

Сами производители говорят, что получить необходимые сертификаты сложно и дорого, а существующие правила не всегда отражают реальное качество продукции. По словам Романовскиса, тепличным хозяйствам, например, трудно получить биологический сертификат из-за требований к закрытым площадям, хотя продукция может быть выращена с меньшим использованием химии.

На фоне роста производственных расходов местные фермеры предупреждают: если система закупок и дальше будет чаще работать в пользу иностранных поставщиков, латвийских фруктов и овощей на полках магазинов может становиться все меньше.