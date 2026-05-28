Мир столкнулся с крупнейшим кризисом энергетической безопасности в современной истории, и это уже меняет глобальные инвестиционные стратегии. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, комментируя последствия войны на Ближнем Востоке.

По его словам, нынешняя ситуация начинает напоминать последствия нефтяного кризиса 1970-х годов, после которого многие страны кардинально пересмотрели свою энергетическую политику.

«Мы уже видим усиленные усилия как стран-производителей, так и стран-потребителей по диверсификации торговых маршрутов и источников энергии», — отметил Бироль.

По оценке МЭА, страны одновременно развивают новые трубопроводы и инфраструктуру поставок, а также стараются активнее использовать внутренние энергетические ресурсы.

На этом фоне мировые инвестиции в энергетику в 2026 году могут достичь 3,4 триллиона долларов. Из этой суммы около 2,2 триллиона долларов планируется направить на электросети, хранение энергии, возобновляемые источники, ядерную энергетику, низкоэмиссионное топливо и электрификацию. Еще примерно 1,2 триллиона долларов будут инвестированы в нефть, газ и уголь.

Несмотря на рост цен на нефть, инвестиции в нефтяную отрасль, как ожидается, сократятся уже третий год подряд и опустятся ниже 500 миллиардов долларов. В МЭА объясняют это неопределенностью относительно будущих цен на нефть, высокими издержками проектов и усилением конкуренции на рынке морских буровых платформ.

При этом инвестиции в газовую отрасль продолжают расти. По прогнозу агентства, вложения в газ достигнут 330 миллиардов долларов — максимального уровня за последнее десятилетие. Главными драйверами станут проекты экспорта сжиженного природного газа в США и Катаре.

Одновременно многие страны-импортеры нефти ускоряют переход к внутренним источникам энергии. Особенно активно растут инвестиции в возобновляемую энергетику и атомную энергетику. По оценке МЭА, вложения в возобновляемые источники энергии в этом году достигнут примерно 665 миллиардов долларов, из которых 365 миллиардов придется на солнечную энергетику.

Инвестиции в атомную энергетику могут превысить 80 миллиардов долларов в год.

При этом на фоне проблем с поставками топлива и нестабильности мировых рынков растет и интерес к углю. Инвестиции в добычу угля, по данным агентства, могут достичь 180 миллиардов долларов — самого высокого уровня за последние десять лет.

Фактически нынешний кризис ускоряет сразу несколько процессов: борьбу за энергетическую независимость, развитие альтернативной энергетики и перестройку глобальных маршрутов поставок топлива.