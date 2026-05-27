Гонконг обогнал Швейцарию и стал крупнейшим среди мировых центров управления капиталом – благодаря притоку капитала из материкового Китая и возрождению местного рынка акций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно отчету Boston Consulting Group (BCG), по итогам прошлого года трансграничные активы, зарегистрированные в Гонконге, выросли на 10,7% до $2,9 триллиона.

BCG прогнозирует, что быстрое накопление капитала в Азии увеличит разрыв между Гонконгом и Швейцарией почти до $600 млрд к 2030 году. Эту тенденцию будет подкреплять промышленное доминирование Китая и возрождение рынка IPO в Гонконге.

В BCG отмечают также, что частные состояния во всем мире растут самыми быстрыми темпами с 2021 года, несмотря на тарифы и макроэкономическую нестабильность, и сейчас они составляют $333 триллиона. Гонконг и Сингапур образуют экосистему, которая обслуживает азиатский капитал и постепенно расширяется, а Швейцария, США и Великобритания остаются основными каналами для размещения капиталов Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Чтобы вернуть себе привлекательность после лет пандемических ограничений и политических изменений, Гонконг агрессивно рекламирует свои низкие налоги, бурно развивающиеся рынки капиталов, а также значительный кадровый резерв.

Эта стратегия работает: геополитическая напряженность, в частности нестабильность на Ближнем Востоке, побуждает сверхбогатых перенаправлять свои капиталы в Азию.

Кристофер Хуэй, министр финансовых услуг и казначейства Гонконга, недавно заявил, что правительство планирует расширить налоговые льготы. Он также отметил, что на недавних саммитах сверхбогатых стало заметно больше участников с Ближнего Востока.