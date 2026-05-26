Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил, что Будапешт продлит ограничения на импорт украинской агропродукции.

Подобные запреты действуют в ряде стран ЕС еще с 2023 года.

Речь, в частности, идет о Венгрии, Польше и Словакии, хотя список "чувствительных" агротоваров, на которые распространяются ограничения, в этих странах различается.

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза, которые до сих пор сохраняют односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции, отменить эти меры, заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя решение нового правительства Венгрии сохранить запрет, введенный во времена правления Виктора Орбана.