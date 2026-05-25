Dienas Bizness сообщает интересную особенность географии нашей страны — у нас на 1000 кв км эксклюзивной экономической зоны имеется второй в мире коэффициент энергетической ценности ветра, после Иордании. Затем следуют Литва, Бельгия и Эстония.

Еще в 1920 году в молодой ЛР действовало 147 ветряных мельниц, из них более всего, 48 — в Видземе. К 1938 году их число выросло до 231.

«После Второй Мировой войны большая часть ветряных мельниц была восстановлена, но с ними постепенно все жестче конкурировало промышленное производство муки. В небольшом объеме и только для нужд самопотребления ветряные электрогенераторы в Латвии использовали как во время первой республики, так и в советское время для надобностей сельскохозяйственных зданий.

С завершением электрификации сельской местности ветряные роторы с хозяйственных зданий колхозов и совхозов были демонтированы».

Возрождение ветряной энергетики началось в 1995 году, когда в Айнажи появились первые два генератора Latvenergo – впервые в Балтии. Однако по брутто-производству тока из ветра Латвия ныне безнадежно отстает от соседних республик: в 2024 году в Литве было выработано 3448 миллионов киловатт/часов электроэнергии (что эквивалентно работе одного-полутора реакторов АЭС), в Эстонии — 1166 миллионов (равно средней ГЭС), а в Латвии — только 276 миллионов, что сопоставимо с работой одной некрупной ТЭЦ.