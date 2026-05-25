Эксперты выяснили, почему украинские дроны прилетают и взрываются в Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опять сбились с курса?

Опять сбились с курса?

ФОТО: BB.LV/AI

По данным экспертов, опрошенных британской газетой The Telegraph, Россия научилась «перехватывать» украинские дроны и направлять их в сторону стран Балтии и Финляндии, сообщает финский общественный вещатель Yle.

В последние недели в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии была зафиксирована серия случаев, когда в воздушном пространстве замечали дроны или характерные для них отметки на радарах наблюдения. В связи с этим жителям рассылались предупреждения о возможной или реальной воздушной опасности.

По информации The Telegraph, операции по перенаправлению российских дронов основаны на работе чрезвычайно мощного передатчика в Калининграде. Он действует уже несколько лет, однако теперь Россия якобы способна блокировать сигналы связи дронов с навигационными спутниками.

Передатчик в Калининграде своим излучением «ослепляет» систему глобального позиционирования (GPS) дрона. Когда дрон перестаёт понимать, где находится, включается его функция поиска, и тогда Россия посылает ложный сигнал (spoofing), который оказывается сильнее любого другого сигнала, который дрон мог бы обнаружить. После этого дрон начинает действовать, ориентируясь на этот фальшивый сигнал.

Посылаемый Россией ложный сигнал заставляет дрон «думать», что он находится гораздо дальше от российской территории, чем на самом деле. В таком случае дрон корректирует курс на запад — то есть в сторону воздушного пространства НАТО. Таким образом дроны могут оказаться, например, в Латвии.

Россия также может нарушить код, отвечающий за восприятие времени бортовым компьютером дрона, заставив систему считать, что время, например, сдвинулось на десятилетие вперёд. Из-за этого компьютер начинает работать хаотично, перезагружается прямо во время полёта или полностью отключается, что может привести к крушению дронов, утверждает глава Британского института навигации Рамсей Фарагер, которого цитирует The Telegraph.

Эксперт по России аналитического центра Chatham House в Лондоне Кейр Джайлс считает, что Россия и дальше будет глушить GPS-сигналы. «У России нет никаких причин останавливаться, потому что это не влечёт для Москвы ни затрат, ни других последствий, а результаты — огромны», — говорит он.

Что касается последствий, то к ним можно отнести падение правительства в Латвии.

#Украина #Латвия #безопасность #технологии #шпионаж #дроны #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
