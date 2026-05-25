Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В двух школах Риги внедрен ассистент для уроков на базе ИИ 0 107

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
LETA
Изображение к статье: Робот, искусственный интеллект

В сотрудничестве с технологической компанией ООО "Tilde" Рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов.

Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении.

"Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для "Tilde" этот пилотный проект - важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, ", - говорит руководитель по международному развитию бизнеса "Tilde" и автор идеи проекта Каспар Каулиньш.

Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе - центре развития.

Цель пилотного проекта - развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования.

"Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду", - подчеркивает директор департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис.

×
Читайте нас также:
#образование #искусственный интеллект #технологии #школы #учителя
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Человек в лесу
Изображение к статье: Мужчина считает с помощью калькулятора
Изображение к статье: Женщина, переживающая кошмар
Изображение к статье: Дети и соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &
Изображение к статье: Глава Католической церкви Лев XIV.
В мире
Изображение к статье: Молодой картофель
В мире
Изображение к статье: летающий беспилотник
Политика
1
Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео