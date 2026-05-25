Дальнейшие сценарии судьбы Антонова с учетом судебного разбирательства в Литве в Генпрокуратуре не комментировали, отметив, что решение о выдаче должны принимать власти Литвы.

В середине апреля агентство сообщалось, что Генпрокуратура Латвии приняла решение о европейском ордере на арест в отношении Антонова.

Рижский окружной суд в апреле объявил перерыв в рассмотрении уголовного дела против Антонова и бывшего президента АО "Latvijas krājbanka" Ивара Приедитиса, чтобы дождаться решения о выдаче Антонова для суда и его возможного участия в процессе.

В Генпрокуратуре агентству ранее сообщили, что в отдел международного сотрудничества поступили предложения суда о выдаче европейского ордера на арест в отношении Антонова по двум уголовным процессам.

Предложения суда были признаны обоснованными, и по каждому предложению было принято решение о европейском ордере на арест.

Также сообщалось, что после того, как Верховный суд Франции разрешил экстрадицию осужденного в Литве Владимира Антонова, бывший акционер обанкротившегося банка "Snoras" был доставлен в Литву, подтвердила в понедельник Генеральная прокуратура.

По ее данным, Антонов был передан Литве 22 мая - его доставили самолетом в минувшую пятницу около 22:00 и передали сотрудникам конвоя, которые доставили его в Вильнюсский изолятор.