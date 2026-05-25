Мы уже соскучились по Конору Макгрегору, а он, похоже, соскучился по нам. Что же готовит ирландец и когда мы увидим его в октагоне?

Стало известно, что 11 июля поклонников ММА ждет возвращение Конора Макгрегора в UFC, он сразится с Максом Холлоуэем. Анонс поединка появился в социальных сетях.

Ирландский спортсмен не появлялся в октагоне с 2021 года, тогда он потерпел два поражения подряд от Дастина Порье. Перерыв продлился 1826 дней, и кажется, он войдет в тройку самых длительных пауз среди бойцов промоушена.

Напомним, история противостояния Макгрегора и Холлоуэя берет начало в 2013 году, тогда ирландец одержал верх благодаря единогласному решению судей. На момент нового поединка Конору исполнится 37 лет. Бывший чемпион в двух весовых категориях (легкой и средней) по‑прежнему удерживает статус одной из главных звезд ММА — не только за счет своих навыков в клетке, но и благодаря провокационным высказываниям перед боями.

Макс Холлоуэй, которому 34 года, тоже может похвастаться титулами: он был обладателем пояса UFC в полулегком весе с 2017 по 2019 год.

По мнению редакции bb.lv, интереснее, конечно, было бы посмотреть новый бой Конора с Хабибом Нурмагемедовым, но у последнего плана возвращения в октагон пока нет.