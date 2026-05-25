«Первые пять минут мне не понравились»: Витолиньш — о победе Латвии 6:0

Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш после крупной победы над Великобританией заявил, что команде не удалось хорошо начать матч. При этом наставник отметил, что после первых шайб латвийцы показали именно тот хоккей, который он хотел видеть.

Сборная Латвии уверенно обыграла Великобританию со счётом 6:0 и приблизилась к выходу в четвертьфинал чемпионата мира, однако главный тренер команды Харий Витолиньш после матча признался, что старт встречи ему не понравился.

«Чтобы всё не казалось таким красивым и радужным, первые пять минут мне не понравились», — заявил тренер после игры.

По словам Витолиньша, в начале матча латвийская команда допустила слишком много ошибок в обороне и позволяла сопернику опасно выбегать в контратаки.

«Не может быть так, что за пять минут британские хоккеисты выходят вчетвером на двоих», — отметил наставник.

Он сравнил игру с предыдущим матчем против США, подчеркнув, что тогда подобных ошибок команда не допускала. По мнению тренера, в начале встречи хоккеисты слишком торопились забить, из-за чего нарушался игровой баланс.

«Это желание забить быстрее, потому что контроль шайбы есть, свободное пространство есть, но нет той плотной игры», — объяснил Витолиньш.

Перелом наступил после того, как Латвия повела со счётом 2:0.

«С этого момента мы начали показывать тот хоккей, который хочется видеть», — сказал тренер.

Он отметил, что затем игра стала зрелищной и команда выполнила все тактические задания.

Хотя в третьем периоде латвийцы больше не забили, Витолиньш остался доволен содержанием игры и действиями команды в большинстве.

«Мне понравилось, насколько быстро двигалась шайба», — подчеркнул тренер, добавив, что два гола в большинстве — хороший показатель.

Отдельно наставник прокомментировал возвращение в состав нападающего Эдуарда Тралмакса, который прибыл в Цюрих из Северной Америки только утром в день матча. По словам Витолиньша, усталость форварда была заметна, но это абсолютно нормально после перелёта.

Тренер также похвалил все звенья сборной и вратаря Кристера Гудлевскиса, который в начале встречи несколько раз спас команду.

Сейчас сборная Латвии с девятью очками занимает четвёртое место в группе A. Для выхода в четвертьфинал команде достаточно победить Венгрию в заключительном матче группового этапа.

Однако Витолиньш уже предупредил, что расслабляться нельзя.

«Это будет нервная игра», — сказал тренер о предстоящем матче с венграми.

По его словам, подобные встречи часто оказываются самыми сложными психологически, но команда понимает важность момента и должна хорошо подготовиться.

Матч Латвия — Венгрия состоится во вторник в 13:20.

#хоккей #спорт #Великобритания #чемпионат мира #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
