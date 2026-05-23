Вратарь сборной Латвии Кристерс Гудлевскис после победы над США на чемпионате мира заявил, что американцы делали ставку на силовой и прямолинейный хоккей. Голкипер также признал, что матч получился очень тяжёлым, несмотря на итоговый успех.

После победы сборной Латвии над США со счётом 4:2 одним из главных героев матча стал вратарь Кристерс Гудлевскис, отразивший 45 бросков американцев.

После игры голкипер отметил, что соперник не пытался удивить сложными комбинациями и действовал максимально прямолинейно.

«Американцы не выдумывали ничего особенного и играли просто. Они делали то, что умеют лучше всего — шли на ворота и пытались затолкать шайбу силой», — рассказал Гудлевскис журналистам.

Несмотря на огромное количество бросков по воротам Латвии, сам вратарь признался, что после таких побед усталость ощущается совсем иначе.

«После таких сладких побед трудно сказать, что игра была тяжелой. Я был бы готов сыграть еще один такой матч», — сказал голкипер.

При этом он подчеркнул, что лёгкой встречу назвать невозможно.

«Турнир идет как американские горки — есть хорошие игры и большие победы, есть поражения. Мы нашли способ собраться и дать себе шанс в следующих матчах», — отметил Гудлевскис.

После разгрома от Финляндии сборная Латвии сумела психологически восстановиться и обыграть одного из фаворитов группы. Именно это сейчас называют одним из ключевых моментов турнира для латвийской команды.

Гудлевскис отдельно похвалил игру партнёров по сборной, подчеркнув, что команда помогала ему в самых сложных эпизодах.

«Нападающие забросили тогда, когда нужно было забрасывать, а защитники блокировали тогда, когда нужно было блокировать», — заявил вратарь.

По его словам, в ряде моментов именно действия защитников спасали команду, выбивая шайбу и не позволяя американцам добивать её в ворота.

Сейчас у Латвии шесть очков после пяти матчей. Команда продолжает борьбу за выход в четвертьфинал чемпионата мира.

Следующую игру сборная проведёт уже в воскресенье против Великобритании, а затем встретится с Венгрией.