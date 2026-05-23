«Ложились под шайбы»: тренер сборной Латвии объяснил победу над США 0 91

Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Харий Витолиньш
ФОТО: LETA

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш после победы над США заявил, что команда добилась успеха благодаря самоотверженной игре и бойцовскому характеру. По его словам, хоккеисты «отдали все силы» ради результата.

После важной победы сборной Латвии над США со счётом 4:2 главный тренер команды Харийс Витолиньш особо отметил характер своих игроков и игру вратаря Кристерса Гудлевскиса.

«Мы победили только благодаря бойцовскому характеру и самоотверженности», — сказал Витолиньш после матча.

По словам тренера, латвийские хоккеисты полностью выкладывались на льду и жертвовали собой в каждом эпизоде.

«Парни отдали все силы, ложились под шайбы, Гудис [Кристерс Гудлевскис] вытащил», — отметил наставник сборной.

Витолиньш подчеркнул, что матч против команды США потребовал максимальной концентрации, поскольку соперник был укомплектован игроками НХЛ.

«Мы играли против хоккеистов НХЛ — если не из первых, то из третьих звеньев. Как только не доиграешь свой эпизод до конца, сразу потеряешь позицию», — объяснил тренер.

Несмотря на победу, в сборной стараются быстро переключиться на следующий матч. Уже в воскресенье латвийцам предстоит сыграть против Великобритании.

«Эйфория после победы, конечно, есть, но у нас нет времени радоваться. Завтра уже снова играть», — заявил Витолиньш.

После тяжёлого поражения от Финляндии латвийская команда сумела не только восстановиться психологически, но и обыграть одного из фаворитов группы. Эта победа серьёзно усилила шансы сборной на выход в четвертьфинал.

Главный тренер также сообщил важную новость для болельщиков: нападающий Эдуард Тралмакс должен прибыть в Цюрих уже утром в воскресенье.

Пока неизвестно, когда именно форвард сможет выйти на лёд и в каком сочетании будет играть, однако его возможное появление может серьёзно усилить атаку сборной Латвии перед решающими матчами группового этапа.

Сейчас у Латвии шесть очков после пяти игр и четвёртое место в группе A.

Следующими соперниками латвийцев станут Великобритания и Венгрия.

#США #хоккей #НХЛ #спорт
