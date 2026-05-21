"Астон Вилла" разгромила немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0 в финале Лиги Европы и впервые за 44 года завоевала европейский трофей. Для клуба из Бирмингема этот вечер стал историческим — последний подобный успех команда праздновала еще в 1982 году, когда сенсационно победила "Баварию" в финале Кубка европейских чемпионов.

Главным архитектором успеха стал тренер Унаи Эмери, для которого этот трофей стал уже пятым в Лиге Европы. Испанский специалист вновь подтвердил статус одного из самых успешных тренеров турнира.

Особую атмосферу финалу в турецком Стамбуле придал наследник британского престола принц Уильям, который лично прибыл на матч поддержать любимую команду. Перед игрой он посетил раздевалку "Астон Виллы" и обратился к футболистам с напутственными словами, а после финального свистка оказался среди первых, кто отметил историческую победу вместе с болельщиками.

Еще в 2015 году принц Уильям объяснял свой выбор в пользу "Астон Виллы" тем, что не хотел болеть за самых популярных грандов вроде "Манчестер Юнайтед" или "Челси", предпочтя клуб, способный дарить непредсказуемые эмоции. Несмотря на сложные периоды в истории команды, он остался верен своему решению.

Особую символичность триумфу придает и тот факт, что один из самых известных поклонников клуба Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года и не дожил до этого исторического триумфа. Свой последний концерт легендарный рок-музыкант дал именно на стадионе "Астон Виллы".