Для него это будет шестой чемпионат мира в карьере. Звезда футбола...

Спорт
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Криштиану Роналду включили в состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года.

Криштиану Роналду включили в состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщается со ссылкой на объявление главного тренера команды Роберто Мартинеса.

Для 41-летнего Роналду этот чемпионат мира может стать шестым в карьере. Если он выйдет на поле, то сможет стать одним из первых футболистов, сыгравших на шести мировых первенствах. Такой же исторической отметки может достичь и Лионель Месси в составе сборной Аргентины.

Мартинес включил в список 27 игроков. При этом финальная заявка на чемпионат мира может состоять максимум из 26 футболистов.

В заявку Португалии, помимо Роналду, вошли Жоау Феликс, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Витинья, Жоау Невеш, Нуну Мендеш, Рафаэл Леау и другие.

Португалия сыграет в группе K с Колумбией, Узбекистаном и ДР Конго. Первый матч команда проведет 17 июня в Хьюстоне против сборной Конго.

Роналду — рекордсмен среди футболистов-мужчин по количеству матчей и голов за национальную сборную: 226 игр и 143 мяча. Он также остается единственным футболистом, забивавшим на пяти чемпионатах мира.

#футбол #спорт #чемпионат мира #рекорды #Криштиану Роналду
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
