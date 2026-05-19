В Европе могут лишить украинских мужчин права на защиту от войны: детали

Дата публикации: 19.05.2026
УНИАН
Изображение к статье: БЕЖЕНЦЫ

Возможность лишить украинских мужчин призывного возраста права на убежище обсуждают в ЕС.

На фоне изменений для украинских беженцев, которые готовят в Европейском Союзе, государства-члены ЕС обсуждают варианты ограничений для украинских мужчин призывного возраста, выехавших в ЕС. Об этом в интервью DW заявила спецпредставительница по вопросам украинцев в ЕС Ильва Йоханссон.

"Не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, только пересекают границу – возможно, даже нелегально – сразу получают временную защиту", – заявила Илва Йоханссон.

Она назвала это "спорным сигналом, который Европа посылает Украине". При этом Йоханссон напомнила о военной поддержке, которую Европа оказывает Украине в борьбе против России.

Она поддержала внедрение определенных исключений с статусе беженцев. При этом она отметила, что дискуссии на эту тему еще продолжаются, и к консенсусу относительно окончательных вариантов ограничений не пришли. И также сказала, что если какие-либо ограничения будут введены, они будут "очень незначительными".

Добавим, что корреспондентка DW уточнила, что статус временной защиты для украинских беженцев будет продолжен с некоторыми поправками. Среди них ограничения для мужчин мобилизационного возраста, но не только. Также ограничения могут коснуться вновь прибывших беженцев и украинцев, которые зарегистрированы в так называемых "безопасных" регионах.

Изменения в статусе украинских беженцев в ЕС после 2027 года

Напомним, что по словам спикера Европейской комиссии Маркуса Ламмерта, изменения могут коснуться миллионов украинских граждан в ЕС. Консультации продолжаются с марта, но пока находятся на промежуточном этапе.

По данным СМИ, Еврокомиссия рассматривает различные сценарии после истечения срока действия механизма в марте 2027 года. Среди возможных вариантов – как очередное продление временной защиты, так и ее полная отмена.

Также стало известно, какие изменения предлагает Ирландия. Правительство утверждает механизм добровольного возвращения украинцев на Родину, который будет подкреплен определенными выплатами для реинтеграции и восстановления жилья. При этом денежная помощь, которая выплачивается украинцам, проживающим в Ирландии, будет уменьшена.

Автор - Павел Кириллов
