По данным Eurostat, Латвия по занятости населения в возрасте от 20 до 64 лет занимает место в первой десятке - у нас этот показатель составляет 78,2%, что выше, чем средняя занятость в ЕС - 76,1%. И по этому показателю Латвия находится на 9-м месте.

Самая же большая занятость в Венгрии и Германии - 81,1% жителей в возрасте от 20 до 64 лет. Также высокой занятостью могут похвастаться Ирландия (80,2%) и Литва (80%).

Самая низкий процент занятости в Италии - 67, 6%. На предпоследнем месте Румыния - 69%, низкий уровень занятости наблюдается и в Греции - 71%.