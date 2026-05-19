Хоть в чем-то мы не на последних местах! 0 91

В мире
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: рабочий на стройке

рабочий кладет кирпичи

Статистическое управление ЕС обнародовало свежие данные по занятости населения.

По данным Eurostat, Латвия по занятости населения в возрасте от 20 до 64 лет занимает место в первой десятке - у нас этот показатель составляет 78,2%, что выше, чем средняя занятость в ЕС - 76,1%. И по этому показателю Латвия находится на 9-м месте.

Самая же большая занятость в Венгрии и Германии - 81,1% жителей в возрасте от 20 до 64 лет. Также высокой занятостью могут похвастаться Ирландия (80,2%) и Литва (80%).

Самая низкий процент занятости в Италии - 67, 6%. На предпоследнем месте Румыния - 69%, низкий уровень занятости наблюдается и в Греции - 71%.

#Литва #Италия #Латвия #ЕС #Ирландия #занятость #Германия #Венгрия
Автор - Абик Элкин
