«Пустили под откос» - РФ вводит двойной тариф на железнодорожные грузоперевозки в Латвию 6 5868

Дата публикации: 19.05.2026
grani.lv
Изображение к статье: железнодорожные грузовые вагоны

Россия вводит двойной тариф на железнодорожные перевозки грузов в направлении Латвии, Эстонии и Финляндии. Такой приказ Федеральной антимонопольной службы уже опубликован на официальном портале ведомства.

Уже не первый год латвийская «железка», лишившись из-за международных санкций огромного количества грузов из РФ и РБ, дышит на ладан, существуя в режиме выживания. Доходы падают, денег нет, а объем железнодорожных грузоперевозок с каждым месяцем сокращается, демонстрируя падение от падения, пишут Grani.lv.

Нынешний год – не исключение. Так, по данным Минсообщения, за первые четыре месяца этого года объем грузоперевозок сократился еще на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил жалкие 2,469 миллиона тонн. Объём внутренних перевозок сократился на 7,3%. Международных – на 20,3%. Внутренних перевозок – на 7,3%. А транзитных грузов за первые четыре месяца этого года стало меньше на 14,7%.

В общем, полёт в пропасть продолжается. Но сейчас ему будет придано дополнительное ускорение, о чём позаботилась Россия.

Как сообщают все российские новостные агентства, уже с 1 июня РФ резко поднимает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в направлении недружественных стран – Латвии, Эстонии и Финляндии. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы №306/26 опубликован в понедельник на официальном портале размещения правовых актов.

Согласно этому документу, к тарифам на перевозки грузов через сухопутные пограничные переходы с вышеуказанными странами будет применяться дополнительный коэффициент 2. Аналогичная мера затронет перевозки через Белоруссию в случае дальнейшего следования грузов в Латвию и Эстонию.

Исключение будет сделано только для перевозок в направлении станций Калининградской железной дороги и Литвы.

Повышающий коэффициент распространяется на все виды грузов. Для поездов, не принадлежащих РЖД, он будет применяться к каждому вагону, а также к локомотивам – тепловозам или электровозам. Кроме того, коэффициент затронет тарифы за использование инфраструктуры РЖД и продвижение грузовых составов.

Это называется – прощай, долгожданный транзит из Китая, Казахстана. Нам столько обещали, что именно он нас спасёт, но – нет. Уж через Латвию эти страны свои грузы теперь вряд ли пошлют. Решение РФ крайне негативно скажется на железнодорожном транзите стран Балтии (правда, пока что – кроме Литвы) и нанесет ощутимый удар по затратам при транспортировке и логистике.

Так что нашу железную дорогу, у которой средств нет даже на то, чтобы просто поддерживать свою инфраструктуру в рабочем состоянии, скоро, похоже, придётся разбирать на рельсы…

#транзит #санкции #Латвия #экономика #Россия #тарифы #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
