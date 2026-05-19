По данным газеты Financial Times, на саммите в Пекине Си Цзиньпин высказал сдержанную критику в адрес Путина. Ранее на встречах с Байденом глава КНР не давал оценок президенту РФ и его вторжению в Украину, пишет FT.

Во время встречи в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу, что российский лидер Владимир Путин "может пожалеть" о решении начать войну против Украины. Об этом сообщила во вторник, 19 мая, британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с американской оценкой переговоров Си и Трампа. МИД Китая назвал сообщение FT чистым вымыслом.

Ранее Си не давал оценок Путину и войне

По этим данным, китайский лидер высказал свои предположения в ходе широких дискуссий, в которых затрагивалась тема войны в Украине. Как отмечают собеседники издания, замечания Си о российской военной агрессии были более резкими, чем в прошлом. Ранее он не давал оценок ни личности Путина, ни самой войне, несмотря на "откровенные и прямые" беседы о России и Украине, заявил FT собеседник, посвященный в содержание встреч Си Цзиньпина с предшественником Трампа Джо Байденом.

Других подробностей обсуждения войны в Украине издание не приводит. Кроме того, на переговорах в Пекине Дональд Трамп предложил объединить усилия в противодействии Международному уголовному суду (МУС) и привлечь к этим действиям Путина. Он заявил, что интересы США, Китая и РФ в этом вопросе совпадают, пишет далее Financial Times.

Путин посетит Пекин после Трампа

Одновременно FT отмечает, что информация о высказываниях китайского лидера появилась на фоне подготовки Путина к визиту в КНР. Этот визит по приглашению Си состоится 19-20 мая - всего через четыре дня после того, как китайский лидер принял американского президента. По данным Кремля, Путин и Си среди прочего намерены обменяться "мнениями по важным международным и региональным вопросам", а по завершении переговоров планируется подписание некоего совместного заявления.

Визит Трампа в Китай прошел 13-15 мая, это была его вторая встреча с Си после возвращения в Белый дом. Саммит в Пекине в Пекине завершился громкими позитивными заявлениями, среди прочего были достигнуты договоренности о закупке Китаем американской нефти и самолетов Boeing. В поездке Трампа сопровождали ведущие американские бизнесмены. После окончания этого визита стало известно, что Си пригласил в Пекин Владимира Путина.

МИД Китая: Сообщение FT "является чистым вымыслом"

Тем временем министерство иностранных дел КНР назвало сообщение Financial Times фейком. "Указанная информация противоречит фактам и является чистым вымыслом", - заявил на брифинге в Пекине официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь.