Министерство обороны Литвы планирует построить полевой лагерь с казармами для военнослужащих Бундесвера стоимостью около 20 млн евро рядом с военным городком в Руднинкай, который сможет одновременно вместить 1 тысячу человек.

Проектирование планируется начать в начале лета, а строительство должно стартовать в начале следующего года.

Как сообщила BNS советник министра Робертаса Каунаса, территория площадью около 7 га в южной части военного городка стоимостью в миллиард евро, развиваемого на основе государственно-частного партнерства, будет развиваться и финансироваться отдельно, инвестиции в проект могут составить около 20 млн евро.

„Лагерь является частью военного городка. (...) Этот проект будет развиваться отдельно с финансированием из средств государственного бюджета, выделенных Министерству обороны“, – отметила в комментарии BNS Айсте Жилинскене.

„По предварительным расчетам, инвестиции могут составить около 20 млн евро. Точная сумма будет определена после подготовки проектных предложений“, – добавила она.

По словам Жилинскене, деятельность в лагере будет зависеть от решений немецкой бригады: „Лагерь может выполнять различные функции, например, предоставлять временное жилье, административные и учебные помещения“.

По словам представителя министра, договор на проектирование планируется подписать в июне, а проект подготовить за семь месяцев: „Точная продолжительность строительных работ станет известна после подготовки проектных предложений.“

Согласно документам, на территории планируется построить восемь казарм площадью 1,6–2 тыс. кв. метров, плац площадью 1,8 тыс. кв. метров, здание офицерского клуба (бильярд и танцы?), спортивный зал, площадку для хранения контейнеров, автомойку, административный корпус и столовую, медицинский пункт и склад, оружейную, а также три площадки для транспортных средств.

Как отмечается в документах, одновременно на территории смогут находиться около 1 тысячи человек.

Но это только начало!

Общая стоимость проекта второго этапа военного городка составит 1,33 млрд евро (с НДС) – она включает не только проектирование и строительство инфраструктуры в течение 2,5 лет, но и ее обслуживание и услуги в течение 12,5 лет, а также затраты на финансирование.

По данным Минобороны, в ходе второго этапа для военных будут построены жилые помещения, гаражи, мастерские, столовые, склады, плацы, штабы, автозаправочные станции. Также предусмотрены учебные здания, в части из которых будут установлены современные симуляционные тренировочные системы.

Военный городок в Руднинкай займет территорию в 190 га. Он строится в связи со стремлением Литвы принять немецкую военную бригаду до конца 2027 года.