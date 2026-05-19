Служба внешней разведки России заявила, что Украина якобы готовит удары по российским регионам с территории стран Балтии. В Москве утверждают, что в Латвию уже прибыли украинские подразделения беспилотников.

Служба внешней разведки России выступила с новыми обвинениями в адрес Латвии и других стран Балтии.

В Москве утверждают, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории балтийских государств. По версии СВР, латвийские власти согласились на проведение подобных операций, а в страну уже направлены военнослужащие украинских подразделений беспилотных летательных аппаратов.

Российская разведка также перечислила несколько латвийских военных объектов, где, как утверждается, могут находиться украинские военные. Среди них названы базы в Адажи, Селии, Лиелварде, Даугавпилсе и Екабпилсе.

Каких-либо доказательств своих заявлений СВР не представила.

Одновременно российская сторона выступила с прямыми угрозами в адрес Латвии. В заявлении говорится о возможном «справедливом возмездии», при этом утверждается, что членство страны в НАТО якобы не станет защитой.

Высшие должностные лица Латвии отвергли эти обвинения, назвав их ложью и частью очередной дезинформационной кампании России.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Россия лжет о том, будто Латвия позволяет какому-либо государству использовать свое воздушное пространство и территорию для нападений на Россию или любую другую страну.

Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня пояснила, что Россия разворачивает очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, что Украина якобы планирует использовать Латвию как площадку для ударов по территории России.

«Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны против России или любой другой страны», — подчеркнула Силиня, добавив, что Россия является агрессором, а Украина имеет право защищаться.

Министр иностранных дел Байба Браже также заявила, что Россия снова распространяет ложь, а СВР проводит дезинформационную кампанию против Латвии.

«Факт: Латвия не предоставляет воздушное пространство для атак на Россию. Это неоднократно разъяснялось российским представителям», — отметила глава МИД.

Подобная риторика со стороны российских официальных структур в отношении стран Балтии звучит регулярно, однако нынешнее заявление прозвучало на фоне роста напряженности вокруг инцидентов с беспилотниками в регионе.

В последние месяцы в восточной части Латвии неоднократно объявлялись предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Несколько беспилотников, связанных с войной России против Украины, уже падали на территории Латвии, в том числе на нефтебазе в Резекне.

Эти события вызвали серьезные дискуссии о безопасности и гражданской обороне, а также усилили внимание к вопросам защиты воздушного пространства страны.

На фоне продолжающейся войны Россия все чаще обвиняет западные страны в прямой поддержке украинских операций, тогда как страны НАТО подчеркивают, что не участвуют в боевых действиях напрямую.